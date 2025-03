Sarah Jessica Parker, la actriz obsesionada con la moda, cumple 60 años

La protagonista de esta serie de éxito, que se estrenó a finales de los años noventa, estaba obsesionada con la moda, tanto que llegó asegurar en un episodio que: “A veces prefería comprar la revista Vogue en lugar de cenar. Me sentía más llena”.

Pero su principal fijación eran los zapatos, en concreto, era adicta a los tacones del diseñador español Manolo Blahnik, que pronto se convirtieron en su sello de identidad haciendo que sea imposible no asociar los ‘manolos’ con Carrie.

Esa pasión por los zapatos es una de las cosas en común que comparten la actriz y el personaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/sarah-jessica-parker-0f7fa7a5.jpg Sarah Jessica Parker lanzó en 2014 su propia marca de zapatos bautizada con sus iniciales ‘SJP’. (FUENTE EXTERNA)

Tanto es así que Parker lanzó en 2014 su propia marca de tacones bautizada con sus iniciales ‘SJP’, con diseños vibrantes y coloridos que se vendían en varias tiendas físicas, entre ellas una en el 385 de Bleecker Street, en pleno centro de Manhattan.

No es un bolso, es una Baguette

“It´s not a bag, it´s a Baguette” (No es un bolso, es una Baguette), exclamó la protagonista en uno de sus capítulos a principios de los 2000 cuando le intentan robar el bolso.

Esa escena marcó un antes y un después en la moda de ‘Sex and City’; fue la primera prenda de diseñador que apareció en la serie, un bolso que cambió el armario Carrie y el guion de la serie, donde estaba dispuesta a gastarse más dinero en ropa de lujo que en su propia casa.

El modelo ‘Baguette’ de la marca Fendi se convirtió en otro complemento clave en los famosos estilismos del personaje y pronto el modelo se asoció a Carrie.

Por el 25 aniversario del icónico bolso de Fendi, la marca italiana decidió colaborar con Parker para lanzar una colección cápsula llamada ‘Sarah Jessica Parker x Fendi Baguette’, un modelo en lentejuelas con un degradado hacia el centro disponible en cuatro colores: morado, azul, verde y naranja.

Aunque no todo es lujo, la famosa falda de tul rosa con la que Carrie aparece en la cabecera de la serie costó 5 dólares en un mercadillo. Parker ha asegurado que le encanta la ropa vintage y ha demostrado que la moda no es cuestión de dinero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/550162314891-ea624600.jpg Sarah Jessica Parker posa en la Met Gala de 2024. (EFE/EPA/JUSTIN LANE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/550162314894-copy-8c123476.jpg Sarah Jessica Parkerdurante la Gala del MET de 2022. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

“¿Por qué hay que quedarse solo con ropa de diseñadores? A mí me gusta mezclar grandes firmas”, aseguró la actriz en una entrevista cuando le preguntaron por su uso de marcas más accesibles y convencionales.

Parker, portada de numerosas revistas e icono de moda

Gracias al personaje de Carrie, pero también a sus apariciones en alfombras rojas y eventos, Parker se consolidó como un icono moda y como tal, fue portada de la revista Vogue por primera vez en febrero de 2002 y volvió a serlo en más de ocho ocasiones, además de protagonizar la cubierta de otras revistas de moda como ELLE, Harper's Bazaar, Cosmopolitan o Marie Claire durante décadas.

Su última portada de Vogue fue en diciembre de 2021 coincidiendo con el estreno de ‘And Just Like That…’, la secuela de Sex and City donde Carrie, Charlotte y Miranda viven a sus cincuenta años el amor y la amistad en Nueva York.

Muchas fanáticas de la serie esperaban con ansia su regreso, muchas de ellas veinteañeras que aunque apenas habían nacido cuando se creó la serie, las plataformas de contenido han hecho que la serie no envejezca.

Normalizar el envejecimiento en las mujeres, el pilar de Parker

Quienes sí se han hecho mayores han sido las actrices, que han luchado contra los estigmas de la edad en la industria cinematográfica.

Cuando se anunció el estreno de la secuela, las redes sociales se llenaron de comentarios criticando el aspecto de las actrices como sus canas, sus arrugas y, en definitiva, el inevitable paso de los años por sus rostros.

Parker se ha mostrado dura ante estas opiniones y se ha preguntado qué hubiera pasado sí hubiera sido un hombre. "Hay tanta charla misógina sobre nosotras que nunca sucedería sobre un hombre", le dijo la actriz a Vogue.

Cuando Parker se dejó ver por las calles de la gran manzana con canas, algunos la tildaron de valiente, algo que ella consideró ridículo ya que simplemente estaba siendo ella.

La actriz ha tratado de normalizar el envejecimiento, una lucha que se ha convertido en uno de los pilares de su regreso a la esfera pública.

