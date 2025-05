Llega este lunes la Met Gala 2025, celebrando el dandismo y la creatividad sartorial

Bajo el tema, "Superfine: Tailoring Black Style" ("Superfino: sastrería estilo negro"), la Met Gala 2025 será celebrada este martes, 5 de mayo de 2025, en el Costume Institute del Museo de Arte Metropolitano, en la Quinta Avenida, Manhattan, en Nueva York.

El código de vestimenta de esta edición es "Tailored for You", o "Hecho a la medida", centrado en los trajes de la moda masculina, lo que demandará de la creatividad sartorial de los invitados.

Este año, la cantante y actriz Teyana Taylor, el actor y productor La La Anthony, y la actor y comediante Ego Nwodim se encargarán de presentar el evento, mientras que la influencer Emma Chamberlain retornará a la alfombra roja como corresponsal.

El tema de este año

Inspirada en el libro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" ("Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra"), escrito por Monica Miller en 2009, la exhibición estará dividida en 12 secciones.

Cada una representa una característica del dandismo:

Propiedad Presencia Distinción Disfraz Libertad Campeón Respetabilidad Patrimonio Belleza Cool Cosmopolitismo 'Jook' (definido en el ensayo "Características de la expresión negra", publicado en 1934 por Zora Neale Hurston, como un espacio para bailar, beber y realizar otras actividades de ocio)

La exclusividad de la gala

¿Qué sucede durante la gala? Eso se mantiene secreto. De hecho, una vez se encuentren en el museo, los asistentes deberán respetar una política de no utilización del teléfono y, por ende, de las redes sociales.

Sin embargo, el programa incluye la exploración de la exposición, cocteles y una cena a cargo del chef Kwame Onwuachi, de los restaurantes Tatiana, en el Lincoln Center, y Dogon, en Washington, D.C., además de las presentaciones de artistas reconocidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/05/img1324-1-d3678a14.jpeg Anok Yai durante la edición de 2024. (FUENTE EXTERNA)

La noche más grande de la moda es un acto benéfico y de recaudación de fondos realizado para el Costume Institute del Museo de Arte Metropolitano. Tradicionalmente, se celebra con motivo de la inauguración de la exposición anual de moda del departamento. Y, año tras año, recauda sumas de ocho cifras.

Si no estás entre los invitados ni cuentas con los 75,000 dólares de entrada para la recaudación de fondos no puedes asistir. La revista Vogue estará transmitiendo en vivo a partir de las 6:00 p. m. ET en sus plataformas digitales por quinto año consecutivo. Por su parte, la alfombra roja iniciará a las 4:30 p. m. ET.