Un coro negro inaugura el desfile de moda de la Met Gala

Un coro negro abrió el desfile de moda de la Met Gala este lunes, bajo la atenta mirada de la organizadora del evento, la influyente editora Anna Wintour, el actor Colman Domingo y el corredor de fórmula uno Lewis Hamilton.

La veintena de cantantes del coro interpretaron 'Ain’t no Mountain High Enough' (No hay montaña lo bastante alta) de Marvin Gaye sobre la alfombra azul y floreada del evento, que celebra una exposición en el Metropolitan Museum sobre estilo de los dandis negros.

Wintour dijo a los medios presentes que la gala de este año llevaba años preparándose pero aseguró que envía un mensaje de apoyo a la comunidad negra, que está muy presente entre los invitados, con figuras de todos los ámbitos.

Domingo, uno de los anfitriones del evento, destacó también la importancia de celebrar la excelencia negra en la coyuntura actual en Estados Unidos, y sentenció: “Nosotros les diremos quiénes somos”.

El actor, que llegó con una capa azul eléctrica con pedrería y después la cambió por un traje de lentejuelas en blanco y negro, hacía un homenaje al editor André Leon Talley, uno de los grandes “dandis” negros contemporáneos, según los medios de moda.

Aunque la coyuntura política flotaba en el aire -con la cancelación del gobierno de Donald Trump de las políticas de discriminación positiva en favor de negros o latinos-, no hubo menciones directas al propio Trump ni a su gobierno.