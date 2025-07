Louis Vuitton, implicada en un caso de lavado de dinero en los Países Bajos

Louis Vuitton Países Bajos, una de las filiales de la icónica maison francesa, se encuentra bajo la lupa de las autoridades neerlandesas por supuestas irregularidades vinculadas a un escándalo internacional de lavado de dinero.

Una investigación en curso ha sacado a la luz patrones de compra sospechosos relacionados con Bei W., una clienta china acusada de blanquear alrededor de 3 millones de euros entre septiembre de 2021 y febrero de 2023.

Según informó The New York Times, la mujer realizaba compras frecuentes en efectivo, cuidándose de no superar nunca los 10,000 euros por transacción, el umbral que obliga a las tiendas a reportar operaciones ante los entes de control.

Las autoridades sospechan que los artículos adquiridos —bolsos, accesorios y otros productos de alto valor— eran enviados posteriormente a Hong Kong y China. El dinero, afirman los fiscales, tendría origen en actividades delictivas ligadas a una red criminal ya parcialmente desarticulada.

Más preocupante aún: uno de los presuntos cómplices trabajaba dentro de la propia tienda de Louis Vuitton en los Países Bajos y, según la acusación, habría alertado a la clienta sobre la llegada de nuevos productos.

La implicación de personal interno plantea serias preguntas sobre los mecanismos de control que aplican las marcas de lujo frente a operaciones sospechosas.

Este caso pone en evidencia una realidad creciente en el sector del lujo: su atractivo no solo seduce a amantes del diseño, sino también a redes criminales.

Expertos financieros citados por The New York Times apuntan a que el mercado de artículos personales de lujo superó los 400,000 millones de dólares en 2023, un volumen que, inevitablemente, llama la atención de quienes buscan blanquear dinero.

El método utilizado en esta investigación se asocia con el esquema conocido como daigou, una práctica común en la que compradores en el extranjero adquieren productos por encargo para enviarlos a clientes en China.

Lo que distingue a este caso es el uso de fondos de procedencia ilícita y la implicación de empleados de la tienda en la operación.

Las leyes neerlandesas exigen que los comercios, aunque no sean instituciones financieras, reporten cualquier comportamiento inusual o sospechoso, incluso si las transacciones están por debajo del umbral obligatorio.

Este marco legal está alineado con los principios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que coordina la lucha global contra el lavado de activos.

Un problema con antecedentes

Este no es un fenómeno aislado. Las autoridades estadounidenses han advertido en múltiples ocasiones sobre organizaciones criminales, especialmente chinas, que utilizan marcas de lujo para mover fondos con rapidez y discreción.

Declaraciones de expertos como James R. Richards, exejecutivo de Wells Fargo, y Alex Zerden, antiguo funcionario del Tesoro de EE. UU., subrayan que estas prácticas persisten pese a los esfuerzos regulatorios globales.

En el corazón del problema está la vulnerabilidad de un sistema que, por mucho que se rodee de exclusividad y sofisticación, puede convertirse en una vía para actividades ilícitas si no cuenta con controles adecuados.

La investigación en Países Bajos sigue su curso. Louis Vuitton, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial, pero su filial local permanece bajo observación por parte de la Fiscalía.

Te puede interesar Juanel Hernández, el primer modelo masculino dominicano en una campaña de Louis Vuitton