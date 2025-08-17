La marca rusa del jersey de Lavrov con siglas URSS sacará modelo especial sobre la cumbre de Alaska

Todos los suéteres con la inscripción CCCP (URSS en ruso) de la marca se habían agotado la mañana del 15 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

La marca del jersey con las siglas de la Unión Soviética con el que viajó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a la cumbre de Alaska entre Rusia y Estados Unidos, sacará un nuevo modelo dedicado al evento, anunció este sábado la dueña de la compañía.

"Sin duda, tendremos un modelo sobre Alaska; creo que ahora todos querrán comprarlo. Ya estamos pensando en este tema y crearemos algo interesante", declaró la propietaria de la empresa de ropa SelSovet, Ekaterina Varlakova, citada por la agencia TASS.

Prendas agotadas

Anteriormente, Varlakova indicó que todos los suéteres con la inscripción CCCP (URSS en ruso) de la marca se habían agotado la mañana del 15 de agosto, y que la nueva remesa no llegará hasta dentro de un mes o mes y medio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/selsovet-???????????-???????--???????-?-??????-??????????-???????-??????---???????-????--????-2-8d2d8a1d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/selsovet-???????????-???????--???????-?-??????-??????????-???????-??????---???????-????--????-1-bdca477b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/selsovet-???????????-???????--???????-?-??????-??????????-???????-??????---???????-????--????-ceddcec6.jpg

El ministro de Exteriores ruso lució el jersey al aterrizar a la cumbre, momento en el que fue entrevistado por los medios rusos que captaron las imágenes de su polémico atuendo, que podría enviar un claro mensaje de la postura rusa frente a la actual situación internacional, según afirmaron los medios.

En aquel instante, entrevistado por la televisión rusa, Lavrov llamó a "no anticiparse a los acontecimientos".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/fjswuz6i3ve3ljis4ug357wc7i-e1754620.jpg

Lavrov, junto con el asesor presidencial Yuri Ushakov, integra la delegación "en formato reducido" que acompañó a Putin en la primera parte de las conversaciones con Trump.

El origen de Selsovet

Selsovet es una marca de ropa rusa con sede en Cheliábinsk que se especializa en ropa inspirada en la "herencia soviética".

La marca es conocida por sus prendas con diseños que evocan la era de la Unión Soviética, como la sudadera con el logo de la URSS que usó el canciller ruso Serguéi Lavrov en la cumbre de Alaska.

Esta prenda en particular tiene un valor aproximado de 120 dólares, según blogueros rusos.