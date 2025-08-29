Las camisetas hablan: ¿sabes qué cuentan?

María Grazia Chiuri revolucionó Dior al introducir camisetas con mensajes feministas como "We should all be feminists", abriendo el camino para este tipo de diseños en la alta costura. ( FUENTE EXTERNA )

Es habitual que las camisetas en verano se transformen en el elemento de moda ideal para transmitir un mensaje: algunos dejan claro un posicionamiento solidario, pero sobre todo son pequeñas frases divertidas, irónicas y también opiniones, con las que quienes las lucen demuestran un claro ideario personal.

Si hay algo que las une a todas es un idioma común: el inglés, para recorrer un mundo globalizado. No en vano, fue la diseñadora británica Katharine Hamnett quien transformó la moda de los años 80 del siglo XX en una industria reivindicativa al inventar la camiseta con eslogan.

Camisetas de algodón con letras en mayúsculas y mensajes claros y antibélicos como el que lució George Michael en uno de los vídeos de Wham!. Además de otros como "Use condom" (usa condón), que lució la modelo Naomi Campbell o "Peace" (paz).

Nuevos mensajes

La diseñadora británica Stella McCartney ha presentado en una de sus últimas campañas camisetas con un texto a favor del medioambiente bajo el lema 'It's about fucking time' (ya es hora), con la que recordaba la que lució cuando su padre recogió un premio, 25 años antes, a su carrera musical, y que ahora ha recuperado en pro de un planeta sostenible.

Esta temporada ha elegido como protagonistas de la campaña a la cantante Dua Lipa, a la modelo Kolan Madi y al modelo y activista trans Kai-Isaiah Jamal, que lucen camisetas de tirantes con la frase 'Mother Fucker' (hijo de puta), un lenguaje altisonante para llamar la atención también sobre el cuidado del medio ambiente.

María Grazia Chiuri, durante su etapa en Dior, fue la que abrió una puerta enorme a este tipo de diseños en las grandes firmas con camisetas con un mensaje feminista, toda una declaración de intenciones con "We should all be feminists" (todos debemos ser feministas), que marcó una revolución para una firma de alta costura.

Lefties, una de las líneas de la multinacional española Inditex, opta por la diversión en la colección masculina, teniendo en cuenta el perfil joven de sus consumidores, para convertir una de las frases estrella entre la generación Z en eslogan: 'Randomness. The universe having fun' (Lo aleatorio. El universo divirtiéndose).

Pero no solo eso, se atreve a colocar en la espalda una de las recetas más refrescantes del verano. 'Gazpacho', reza sobre una fotografía de tomates en rama, para aclarar justo debajo "sopa de verano", junto a la receta con los ingredientes en inglés.

Victoria Beckham ha lanzado una propuesta esta temporada con el lema "I'm smiling on 'the inside'" (Me río por dentro) con la imagen de una modelo con el gesto serio.

La prescriptora italiana Chiara Ferragni es habitual que opte por camisetas con mensaje con las que posa irónica en sus redes sociales haciendo referencia a su poco pecho, 'Me and my little tits against the world'.

Tampoco pierde la oportunidad de ensalzar alguno de los rincones más emblemáticos de la geografía italiana cuando los visita, como fue el caso de su reciente recorrido por Nápoles en moto con una camiseta en la que se leía 'J'adore Napoli'.

El diseñador estadounidense Phillip Lim ha apostado por una camiseta de algodón extralarga en la que hace referencia a un buen propósito: 'Don't cry to night' (no llores esta noche).

La diseñadora española Lola Casademunt opta por mensajes románticos sencillos y directos como 'Love'; y continuando con esa estela amorosa, la firma francesa Maison Margiela imprime en las camisetas de su colección masculina 'It's the way you smile baby' (es la forma en la que sonríes, cariño).