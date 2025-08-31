Jacob Elordi pasó de ser Frankenstein por la mañana al rey de la alfombra roja por la noche, este sábado en la Mostra de Venecia, donde fue recibido con escandalosos gritos por una multitud de fans que abarrotaban los alrededores del Pallazo del Cinema del Lido.

Elordi y Oscar Isaac (como el doctor Víctor Frankenstein) son los protagonistas del 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, presentado este sábado en la competición por el León de Oro de Venecia.

El outfit

Mientras Elordi llevaba un esmoquin negro con chaqueta cruzada, Isaac optó por chaqueta beige con solapas negras y camisa estampada.

El actor australiano de origen español provocó los mayores gritos escuchados hasta la fecha en la 82 edición del Festival de Venecia, que ya ha acogido en su alfombra roja a estrellas de la talla de Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone o Cate Blanchett.

Elordi dedicó un largo rato a firmar autógrafos, hacerse fotos y bromear con los fans, a los que posteriormente se acercaron Isaac, Mia Goth, que también aparece en el filme, y Del Toro, que miraba divertido la reacción de la gente ante la presencia del australiano.

Diez minutos de ovación

Nada más finalizar la visualización del largometraje en el pase del Festival de Venecia, tanto el público como la crítica se ha levantado de sus asientos y han concedido al director y al elenco de la película un gran aplauso que ha durado nada más y nada menos que diez minutos.

Antes de la llegada del equipo de 'Frankenstein', por la alfombra roja pasaron este sábado otros rostros conocidos como Natalie Dormer, Paris Jackson, Callum Turner, Jesse Williams, Rosie Huntington-Whiteley, la brasileña Fernanda Torres, miembro del jurado oficial de Venecia, o un irreconocible Aaron Taylor-Johnson, con una poblada barba.

También pasearon por la alfombra los españoles Miguel Ángel Muñoz, Clara Galle y Eugenia Silva.

