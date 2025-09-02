Marc Jacobs en Venecia: "He descubierto que me beneficia no sentir vergüenza"

Marc Jacobs se ha sentado ante las cámaras de Sofia Coppola para abrir su mundo en un documental estrenado este martes en Venecia. ( FUENTE EXTERNA )

Marc Jacobs es un icono de la moda más arriesgada pero también de libertad e irreverencia y ahora se ha sentado ante las cámaras de Sofia Coppola para abrir su mundo en un documental estrenado este martes en Venecia: "He descubierto que me beneficia no sentir vergüenza", afirmó durante la presentación.

"Yo he elegido ser muy honesto y abierto acerca de cosas que a otras personas les avergüenzan. Simplemente he descubierto que me hace bien no sentir vergüenza y la única forma de lograrlo es siendo directo, abierto y honesto", refirió el diseñador.

El documental, presentado fuera de concurso en la Mostra, tiene por título 'Marc by Sofía', como una de las etiquetas con las que distingue las prendas que confecciona, y es sobre todo una puerta a su libérrimo y colorido universo creativo.

Jacobs, con unas largas uñas postizas, defendió en la presentación veneciana su apuesta por la transparencia, la misma que le lleva a mostrar en sus redes sociales fotos de sus operaciones estéticas o a confesar el consumo de drogas en el pasado.

Aunque en el documental no trate este tipo de temas: "Yo sabía que no sería una entrevista al estilo Barbara Walters en la que podía quedar atrapado en alguna controversia... Pero si Sofía hubiera querido hablar de ello, habría sido igual de franco", prometió.

No obstante, en la cinta, Jacobs sí que recuerda una parte de la difícil infancia que vivió. Nacido en la Nueva York de 1963, en el seno de una familia acomodada, perdió a su padre cuando solo tenía 8 años, mientras su madre sufría problemas psiquiátricos.

Por eso evoca con especial cariño a su abuela paterna, de la que adquirió la "actitud" de cuidar de las cosas "hermosas".

"Mi abuela era realmente maravillosa, una persona muy especial en mi vida. Viví con ella y pertenecía a una generación que creía que había que cuidar de la ropa y de las cosas hermosas, que era más importante tener pocos objetos de calidad que muchos malos", dijo.

El material de archivo recabado por Sofia Coppola retrata a un artista que ya desde niño soñaba con las telas, patrones y vestidos que veía por la televisión entre las divas del momento y que acabaría plasmando en su exitosa carrera, a su paso por compañías como la Perry Ellis o Louis Vuitton hasta fundar su propia marca.

Pero sobre todo se adentra en su universo creativo mientras crea una colección de su propia marca en la que no faltan sus señas de identidad: grandes pelucones, tejidos y formas imposibles y una sobredosis de color.

La obra también da fe de la amistad que les une desde casi toda la vida, como niños de la Nueva York más acomodada y cool: "Nos conocíamos desde los Noventa pero siempre me interesa conocer el proceso de otras personas creativas", explicó Coppola.

Primeros pasos

Jacobs también recorre sus primeros pasos en el camino de la fama y el éxito y el modo en que su vida empezó a cambiar, influido por otros maestros como Yves Saint Laurent o Vivienne Westwood.

"Recuerdo mi primera portada de Vogue. Yo trabajaba en Perry Ellis y la modelo vestía un traje blanco y amarillo (...) Todo el mundo venía a mi y me decía 'has hecho una portada, ¿por qué sigues viajando en metro? Se pensaban que me había convertido en millonario de la noche a la mañana y no era verdad, obviamente", ironizó.

Sobre la moda actual, el diseñador afirmó que los noventa fueron "un tiempo muy diferente" marcados por una "simplicidad genial" pero aseguró sentirse emocionado por "lo que está pasando" ahora.

"Creo que es muy emocionante lo que ha pasado en el mundo ahora y lo diferentes que son las cosas. Pero también es bonito recordar que siempre puedes traer contigo ese sentido de simplicidad y esa actitud natural", terminó.

