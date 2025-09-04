Estrellas de Hollywood rinden homenaje a Giorgio Armani tras su fallecimiento a los 91 años

El diseñador italiano Giorgio Armani saluda al público al finalizar la presentación de su colección Otoño/Invierno 2025/2026 durante la Semana de la Moda de Milán, el 20 de enero de 2025. Armani falleció a los 91 años, según confirmó su empresa el 4 de septiembre de 2025. ( EFE )

Varias estrellas de Hollywood, como Julia Roberts, Russell Crowe y Ashton Kutcher, rindieron homenaje este jueves en sus redes sociales al diseñador Giorgio Armani, quien falleció en Milán a los 91 años, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

La protagonista de Pretty Woman compartió en Instagram una fotografía reciente junto al modisto con el mensaje: "Un verdadero amigo. Una leyenda".

Por su parte, Russell Crowe publicó en X un extenso hilo en el que recordó cómo nació su admiración por Armani. "En 1997, en el Festival de Cannes, tras perder mi maleta, el productor de L.A. Confidential, Arnon Milchan, me envió a la tienda Armani con una tarjeta de crédito para comprar un traje para el estreno. Así comenzó una pasión por los trajes Armani que continúa hasta el día de hoy", relató el actor de Gladiator.

Crowe destacó además que Armani "ha hecho una profunda contribución a la moda, al diseño y a la cultura popular", dejando "una huella mundial con su energía, visión y delicadeza". El actor reveló que incluso tenía planes de viajar a Milán a finales de este mes para reencontrarse con el diseñador.

En tanto, Ashton Kutcher fue más breve en su mensaje en X: "Visionario, amable y humano. Giorgio Armani, QEPD".

El adiós al "rey" de la moda italiana

La casa Armani informó del fallecimiento a través de un comunicado en el que expresó: "Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos".

Hace unas semanas, el modisto había sido hospitalizado por una infección pulmonar, lo que lo obligó a convalecer en su residencia de la Via Borgonuovo, en Milán, y a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, una ausencia poco frecuente en su larga trayectoria.