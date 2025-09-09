Luca de Meo, el nuevo CEO de Kering, que busca revitalizar Gucci

Los accionistas del grupo francés de lujo Kering dieron este martes el visto bueno casi unánime a la entrada en el consejo de administración de Luca de Meo. ( FUENTE EXTERNA )

Los accionistas del grupo francés de lujo Kering dieron este martes el visto bueno casi unánime a la entrada en el consejo de administración de Luca de Meo.

De Meo comenzará a ejercer como consejero delegado a partir del día 15, después de haber estado a las riendas de Renault durante más de cinco años y medio.

De Meo, que tiene 58 años, recibió el apoyo del 98.97 % de los votos en la junta, ante la que se comprometió a tomar decisiones "claras y fuertes" para continuar la reducción de la deuda y "racionalizar, reorganizar y reposicionar" ciertas marcas.

El último filtro para que el ejecutivo italiano de 58 años se convierte en el responsable ejecutivo del grupo de lujo francés, que reúne a marcas de moda como Gucci, Balenciaga, Saint-Laurent, Bottega Veneta o McQueen, o de joyería como Boucheron, es su designación este mismo martes por el consejo de administración, un mero trámite.

En espera de que eso ocurra, precisó ante los accionistas que no era el momento para entrar en detalle en su plan estratégico que tiene intención de elaborar con sus equipos para presentarlo públicamente "en la primavera de 2026".

Luca de Meo sucederá como consejero delegado a François-Henri Pinault, el hijo del fundador de la empresa, que estaba al frente desde 2005 y que convirtió lo que era inicialmente una compañía de distribución (con cadenas como La Redoute, Printemps, Fnac o Conforama) en otra dedicada únicamente al lujo.

Pinault, que se mantendrá en el equipo directivo como presidente no ejecutivo, presentó al futuro consejero delegado como "un estratega" que "sabrá desarrollar" el negocio.

El anuncio de su llegada, el pasado 16 de junio, dio lugar a una fuerte revalorización de Kering de casi el 12 % en bolsa.

También a una cierta polémica cuando se conocieron algunas de las condiciones de su fichaje, en particular cuando se supo que cobrará una prima a su llegada de 20 millones de euros.

Trayectoria

Conocido por su historial de reestructuración de grandes fabricantes automovilísticos, antes de llegar a Renault en 2020, había pasado primero por Fiat (2002-2009) y luego por Volkswagen (2009-2020). En el gigante alemán, fue presidente de Seat durante cinco años (2015-2020).

Kering, como todo el sector del lujo, atraviesa un momento difícil, y en su caso su valor en bolsa ha caído un 55 % en los tres últimos años.

En el primer semestre de este año 2025, sus beneficios se redujeron a 474 millones de euros, lo que supone una caída del 46 %, mientras la facturación retrocedió un 16 % a 7.587 millones, sobre todo por su marca estrella Gucci.

Al cierre de la cotización del CAC-40, principal índice de la Bolsa parisina, Kering terminó hoy como el valor que más retrocedió (-2.37 %).

