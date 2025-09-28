Chanel, Dior, Balenciaga o Loewe estrenan diseñadores en la semana de la moda de París

El Palacio de Tokio será la sede para la exhibición de las colecciones Primavera-Verano 2026 de mujer durante la semana de la moda de París. ( FUENTE EXTERNA )

Durante diez días, hasta el 7 de octubre, la capital francesa acogerá un centenar de desfiles y presentaciones de moda que marcarán las tendencias en la moda femenina de la próxima temporada primavera-verano de 2026.

Anderson para Dior

Jonathan W. Anderson debutará con sus propuestas femeninas para Dior, tras haberlo hecho en junio para hombres para la misma firma. La incógnita es si el estilo del creador norirlandés estará más presente que el que instaurara Monsieur Dior, como ocurrió con sus propuestas para la colección masculina.

Anderson fue el artífice del éxito planetario de Loewe, donde se ocupó durante más de una década de sus líneas hombre y mujer.

Hernández y McCollough para Loewe

Precisamente, en Loewe sucede a Anderson el dúo formado por los estadounidenses Lázaro Hernández y Jack McCollough, tras haberse alejado de Proenza Schouler, marca que crearon hace más de cuatro lustros.

Hernández y McCollough debutan el próximo viernes, con su primera colección para Loewe, donde además del color se espera que reivindiquen los orígenes españoles de esta firma fundada en Madrid en 1846.

Piccioli para Balenciaga

Otro nombre que vio la luz en suelo español, en este caso Balenciaga, estrena también máximo responsable de sus colecciones. Se trata de Pierpaolo Piccioli, cuya etapa en Valentino fue relevante.

Blazy para Chanel

Aunque, sin duda, la cita más esperada es la de Chanel, por el estreno en la emblemática "maison" del francés Matthieu Blazy, anterior director creativo de la italiana Bottega Veneta, en la que causó furor por renovar la casa del "intrecciato" (cuero entrelazado), respetando su ADN.

El desfile de Blazy para Chanel cerrará la jornada del lunes 6 de octubre. Es la primera vez que la enseña de la rue Cambon organiza su pase un lunes y a última hora del día, dejando atrás su tradicción de hacerlo los martes por la mañana.

Otros diseñadores y firmas

La española Paula Cánovas del Vas no faltará una vez más a la cita, con una presentación poco antes del desfile de Chanel.

Sobre la pasarela, se espera el derroche de feminidad en forma de vestidos de la australiana Zimmermann y el libanés Elie Saab, lógicamente por separado; la moda urbana de aires deportivos de Lacoste, la tecnicidad y guiño plisado del nipón Miyake, así como las propuestas pensadas para durar de la belga Marie Adam-Leenaerdt.

La casa encargada de cerrar esta edición de la semana de la moda mujer de París, será Pierre Cardin, el martes 7 de octubre.

Fuera del calendario oficial, mencionar al español Luis de Javier, que presentará su colección el próximo martes 30 de septiembre en el barrio del Marais; a la venezolana Nabel Martins, al lituano Juozas, así como a la firma italiana Peter Langner, nombres estos dos últimos representados por Giorgia Viola, una de las gurús en las relaciones públicas de la moda parisina.

En el terreno de accesorios, Roger Vivier estrena sede, una mansión en el lujoso distrito siete parisiense, en la que mostrará la última colección que ha diseñado Gherardo Felloni; y Longchamp desvelará sus complementos y hasta su moda, cada vez más presente, en su cuartel general cercano a Trocadero.