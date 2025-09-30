El diseño japonés con historia sale a subasta en la semana de la moda parisina

La influencia de la moda japonesa en el diseño de prendas y complementos de finales del siglo XX ha sido de lo más relevante en Europa. ( EFE )

Propuestas de la creadora nipona Rei Kawakubo (1942), de la célebre firma Comme des Garçons; así como de Issey Miyake (1938-2022) y Yohji Yamamoto (1943), salen a subasta estos días, para el deleite de los coleccionistas y amantes de la moda. Se trata de tres grandes referencias internacionales del diseño del país del sol naciente.

Definida como experimental, conceptual, transformadora de la silueta y escultural, así como alejada radicalmente de toda ostentación, la influencia de la moda japonesa en el diseño de prendas y complementos de finales del siglo XX ha sido de lo más relevante en Europa.

Aprovechando las colecciones de moda mujer para la primavera-verano 2026, que se están presentando desde este lunes en París, y la presencia de compradores y prensa internacional en esta ciudad, dos casas de subastas, Piasa y Penelope´s, especializada esta última en prendas y complementos de reputadas firmas y vintage, coinciden en la capital francesa con el mismo tema: la moda japonesa de grandes nombres.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/e2dd0655e9f8113befafd15028062585e063b666w-aadc6361.jpg

No es fruto del azar el hecho de que las ventas se celebren en París, capital de la costura mundial y el gran referente en la creación.

La presencia de los citados nombres en sus semanas de la moda no es nueva: Miyake (a partir de principios de la década de los 70) y Kawakubo y Yamamoto (ambos a partir de comienzos de los 80); un trío que descubrió a Occidente un saber hacer y un estilo que sedujo no solo a clientes, sino también a importantes revistas de moda, que llegaron a idolatrarlos.

La colección más amplia y especial que se dispersa es la de Comme des Garçons. Se trata de una de las más importantes y completas centrada en Rei Kawakubo, la diseñadora de esa casa, que incluye más de medio millar de lotes de treinta años de producción (de 1969 a 1999).

Estos son propiedad del coleccionista japonés Hiroaki Narita, que los fue pacientemente adquiriendo a lo largo de la última década.

Entre la gran producción de Comme des Garçons se hallan algunas colecciones que dejaron huella, como Piratas (1981), Negro (1988) o Metamorfosis (1994), entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/88fffe62fde272c569e4e3fb5eb6d4bf3de317f8w-ab4bc7aa.jpg

Los precios de salida de cada propuesta varían de los 150 a los 2.000 euros y se dispersarán mañana miércoles en la sede parisina de Piasa, no muy lejos de los Campos Elíseos.

En lo relativo a la segunda venta, la que reagrupa una selección de lo creado por Miyake, Yamamoto y la casa Comme des Garçons, y a la que le han dado el título de «Mode niponne» (Moda nipona), será el lunes 6 de octubre.

Más

Se han seleccionado doscientas cincuenta propuestas , donde queda patente la particular manera de entender la belleza de este trío de referencias de la creación, donde en más de un caso se aprecia la deconstrucción , otra de las características de su producción.

, donde queda patente la particular manera de entender la belleza de este trío de referencias de la creación, donde en más de un caso se aprecia la , otra de las características de su producción. En cuanto a los precios de salida de las propuestas, se pueden hallar una falda de Comme des Garçons (entre 300 y 500 euros), un vestido de Miyake (entre 350 y 550 euros) o un abrigo de Yamamoto (entre 400 y 600 euros).

Te puede interesar Givenchy e Issey Miyake, dos formas de interpretar el minimalismo