Lacoste combina frescura deportiva y elegancia urbana en París

Modelos presentan las creaciones de la colección Primavera/Verano 2026 de la diseñadora griega Pelagia Kolotouros para Lacoste, durante la Semana de la Moda de París, en París, Francia, el 5 de octubre de 2025. ( EFE )

La firma francesa Lacoste inauguró este domingo la jornada de desfiles en la Semana de la Moda de París con su colección primavera-verano 2026, una propuesta que volvió a captar la atención del público y la crítica por su estilo inconfundible.

Moda urbana con sello deportivo

En el atrio de un centro de enseñanza parisino, y con un sonido de ducha como arranque, la colección desfiló por dos alturas, reflejando la aguda combinación de moda urbana y espíritu deportivo que caracteriza el trabajo de Pelagia Kolotouros, directora creativa de la marca.

Como es tradición en la casa del cocodrilo, se presentaron propuestas tanto masculinas como femeninas: más de cincuenta looks que recorrieron una paleta que va del blanco a los verdes, con toques de tierra, caldera, naranja y azul Klein.

Toallas-falda y guiños al tenis

Entre las piezas más comentadas destacaron las toallas-falda, algunas de ellas con el nombre Lacoste en mayúsculas, en un guiño al diseño del desfile, donde los asientos simulaban estar hechos con pilas de toallas blancas.

El mundo del tenis sigue siendo un eje esencial, en homenaje al fundador René Lacoste, con bolsos con forma de raqueta, polos clásicos y referencias a la campeona Suzanne Lenglen, cuya falda plisada inspira desde hace temporadas el icónico bolso Lenglen.

Siluetas amplias y materiales versátiles

Las faldas de tablas, los impermeables ligeros, los polos rayados, vestidos, shorts y americanas envolventes dominaron la pasarela, acompañados de pantalones anchos y superposiciones de prendas versátiles que refuerzan la ambición de Lacoste por elevar su nivel sin perder su esencia deportiva.

En cuanto a materiales, predominan el vinilo, el punto y el algodón, reafirmando el interés de la marca por la experimentación textil y la innovación dentro de su estilo clásico.

Invitadas destacadas y cierre de jornada

Entre las asistentes figuró Miren Arzalluz , directora del Museo Guggenheim de Bilbao y exresponsable del Museo Galliera de París, quien ha comisariado importantes exposiciones dedicadas a Chanel, Lanvin, Alaïa y Grace Jones .

