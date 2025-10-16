El grupo Armani nombra consejero delegado a Giuseppe Marsocci tras la muerte del fundador

El grupo Armani nombró este jueves al italiano Giuseppe Marsocci como nuevo consejero delegado de la sociedad. ( FUENTE EXTERNA )

El grupo Armani nombró este jueves al italiano Giuseppe Marsocci como nuevo consejero delegado de la sociedad, tras el fallecimiento el pasado 4 de septiembre del icónico diseñador y fundador de la firma, Giorgio Armani, a los 91 años.

Marsocci, de 62 años, cuenta con una trayectoria de 22 años dentro del grupo y hasta ahora era el director comercial global y, como tal, responsable de las estrategias comerciales de la empresa de moda.

En los últimos seis años fue director general adjunto y director comercial global, "reportando directamente al propio Armani", y formó parte de numerosos consejos de administración, entre ellos como presidente de Giorgio Armani Retail Srl y de varias filiales internacionales, incluida la estadounidense, explicó la compañía en una nota.

Su nombramiento "representa una importante confirmación de la voluntad unánime de la familia Armani de dar continuidad al proyecto que Giorgio Armani construyó y mantuvo durante 50 años, respetando los principios fundacionales y las directrices de continuidad trazadas por el propio fundador", explicó el grupo en la nota.

"Agradezco a la Fundación, al consejo de administración y a la familia Armani por la confianza que han depositado en mí. Es un proyecto de extraordinaria importancia, de continuidad y de valorización de una de las marcas del 'Made in Italy' más prestigiosas del mundo", dijo Marsocci tras conocerse la noticia, según los medios italianos.

El nuevo consejero delegado reconoció que se trata de un desafío, especialmente "en un mercado del lujo que reflexiona profundamente sobre sí mismo".

"Juntos haremos todo lo posible por perpetuar su modelo de empresa (de Armani) y su idea de belleza, y sabremos llevarla adelante con coherencia y sensibilidad, teniendo en cuenta los valores y las expectativas de un mundo que cambia", agregó.

Además de ocupar su lugar en el consejo de administración, se le confiarán las facultades para gestionar la empresa en esta fase de transición, marcada por la venta gradual de una parte del capital del grupo, tal como estipula el testamento del diseñador.

Giorgio Armani dejó instrucciones precisas en su testamento para que, un año después de su apertura, se venda un 15 % del capital de Giorgio Armani S.p.A. a un gran conglomerado del sector del lujo, en un plazo máximo de 18 meses.

Entre los posibles compradores preferidos figuran los gigantes LVMH, EssilorLuxottica y L´Oréal, aunque también se abre la puerta a otros grupos del mismo nivel.

Además, el documento prevé que entre tres y cinco años después se transfiera al mismo comprador una participación adicional de entre el 30 % y el 54.9 % del capital.

Como alternativa, contempla una eventual salida a Bolsa de la firma en un plazo máximo de ocho años, con una reducción parcial del control por parte de la Fundación Giorgio Armani, aunque nunca inferior al 30.1 %.

La Fundación Giorgio Armani, creada por el propio diseñador para preservar su legado, recibe el 100 % de las acciones de la empresa: obtiene la plena propiedad sobre el 9.9 % (que le otorga el 30 % de los derechos de voto) y la nuda propiedad sobre el 90 % restante.

Los derechos de voto se reparten entre el compañero de Armani, Pantaleo Dell´Orco, y sus dos sobrinos.

