Claudine Nova: cómo usar tu imagen personal para impulsar tu carrera y emprendimiento

Claudine Nova es periodista, mentora de fitness y asesora de imagen. ( FUENTE EXTERNA )

No es vanidad: tu imagen personal dice mucho antes de que digas una sola palabra. Claudine Nova, periodista y referente en imagen estratégica, lo tiene muy claro.

Razón por la cual este sábado 1 de noviembre te enseñará a convertir tu estilo en una herramienta de negocio en su charla "Estilo con estrategia: la imagen como herramienta de negocio".

El objetivo: mostrar cómo tu imagen y presencia pueden convertirse en un verdadero activo estratégico, capaz de abrir oportunidades y reforzar tu autoridad, así como tu posicionamiento profesional o como emprendedor.

La cita será a las 5:00 p.m., en Nenox Academy, calle José Dolores Alfonseca #7, Zona Universitaria.

Con años de trayectoria en los medios, Nova ha aprendido que proyectar valor no se trata solo de ropa bonita.

"Antes de hablar, ya estás comunicando: tu postura, la armonía visual, los colores que eliges, cómo cuidas tu vestuario... todo transmite un mensaje", afirma. Y ese mensaje puede abrir puertas: desde oportunidades profesionales hasta fortalecer tu emprendimiento.

Un taller práctico

El encuentro no será solo teoría. Además de la charla, Claudine ofrecerá un pop-up con piezas "pre-loved" de su closet desde 500 pesos, mientras que Marny´s Closet traerá las últimas tendencias europeas.

Todo acompañado de música, brindis y rifas de los patrocinadores, en un ambiente pensado para disfrutar y aprender al mismo tiempo.

Según Claudine, hay una diferencia clave entre verse bien y proyectar autoridad. Vestir con intención significa adaptar tu imagen al contexto: no es lo mismo asistir a una reunión con clientes que a un encuentro informal con amigas.

Y es que, como la misma Claudine asegura, cada elección de estilo comunica algo: seguridad, cercanía, negociación o networking.

Porque, como dice Claudine, la imagen no es superficial: es comunicación estratégica, y bien utilizada, puede ser tu mejor aliada.

Para quienes quieran seguir descubriendo más sobre su estilo y consejos prácticos, Claudine está en Instagram y TikTok como @claudinenova.



