El fin de una era: Olivier Rousteing abandona Balmain tras 14 años como director creativo

La firma de moda francesa Balmain anunció este miércoles la marcha de su director artístico, Olivier Rousteing, tras 14 años en el cargo.

El anuncio, que Balmain hizo público a través de su cuenta de Instagram, supone el fin de una era que, en palabras del director ejecutivo de la firma, Matteo Sgarbossa, "dejará una marca indeleble en la historia de la moda".

En el mismo comunicado, Rachid Mohamed Rachid, el presidente de la firma de inversiones Mayhoola, que es propietaria de Balmain, agregó que Rousteing "no solo ha redefinido los límites de la moda, sino que también ha inspirado a una generación".

"Como toda historia, esta también tiene un final", añadió Rousteing en una publicación a través de su cuenta de Instagram.

¿Quién será el sucesor?

En su anuncio corporativo, Balmain avanzó que una "nueva organización creativa" se anunciará "a su debido tiempo".

