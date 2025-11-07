El marrón chocolate es el nuevo neutro universal

Es un color cálido que favorece más fácilmente que el negro. ( EFE )

Cálido, refinado y versátil, este color se ha convertido en el protagonista de las colecciones más recientes y en la elección predilecta de las figuras más influyentes del momento. Desde los desfiles de París hasta las alfombras rojas, el marrón ha dejado de ser un secundario para convertirse en el nuevo sinónimo de elegancia.

Un color con pasado y futuro

El marrón ha estado ligado históricamente a la tierra, al cuero y a lo artesanal. En el siglo XIX era el tono de los oficios, de la ropa de trabajo y del calzado resistente.

En los años 70 se asoció a la estética bohemia, a los tejidos naturales y al espíritu libre de una generación que prefería la imperfección a la rigidez.

Después, cayó en cierto olvido, desplazado por la hegemonía del negro en la era minimalista de los 90 y 2000. Hoy, sin embargo, regresa con un discurso renovado. El marrón chocolate, en particular, encarna una elegancia sin artificio, un lujo silencioso que se ajusta al espíritu contemporáneo: menos ostentación y más autenticidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/marron-chocolate-b9c9adf7.jpeg

Las pasarelas lo consagran

En los últimos desfiles de otoño e invierno, el marrón chocolate ha sido protagonista absoluto. Hermès, fiel a su herencia ecuestre, mostró una colección dominada por abrigos de napa y faldas de ante en tonos cacao.

Bottega Veneta, bajo la dirección de Matthieu Blazy, exploró las variaciones del marrón en texturas que iban del punto grueso a la seda satinada. En París, Saint Laurent presentó trajes de lana chocolate y blusas de gasa en tonos moka, confirmando que este color podía ser tan magnético como el negro.

The Row lo introdujo en prendas de líneas puras que definieron la nueva neutralidad del lujo contemporáneo. En Milán, Prada lo mezcló con gris y beige, creando armonías cromáticas que desterraron cualquier idea de monotonía. Y en Loewe, Jonathan Anderson reinterpretó el cuero marrón con volúmenes escultóricos.

Las celebridades que lo consolidan

Las grandes prescriptoras de estilo han sido las principales responsables de su ascenso. Kendall Jenner lo ha convertido en parte esencial de su estilo cotidiano, combinando pantalones de cuero chocolate con camisas blancas o prendas de punto del mismo tono.

Rosie Huntington-Whiteley lo luce en conjuntos monocromáticos firmados por Toteme, con abrigos estructurados y botines del mismo color, ejemplo perfecto del lujo silencioso.

Zendaya, bajo la dirección estilística de Law Roach, deslumbró con un vestido marrón oscuro de Vera Wang en un reciente estreno, demostrando que este tono puede ser tan poderoso en la alfombra roja como el negro.

También Kaia Gerber lo ha elegido repetidamente, tanto en editoriales de moda como en sus apariciones para Celine, donde el marrón se presenta como color de identidad.

En el ámbito europeo, Jeanne Damas, referente del estilo francés, ha apostado por el marrón chocolate en prendas de lana y ante, combinadas con tonos crema. Y Victoria Beckham, siempre fiel a la paleta neutra, incluyó este color en sus últimas colecciones, presentándolo en vestidos de punto y pantalones de corte impecable.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/marron-chocolate-3-7a13a3aa.jpeg

De la pasarela al "street style"

En las calles, el fenómeno es igualmente visible. El marrón chocolate se ha convertido en el nuevo uniforme de las editoras de moda. Pernille Teisbaek y Anouk Yve lo combinan con tonos arena, creando conjuntos que transmiten sobriedad y calidez.

En redes sociales, el hashtag "#chocolatebrown" suma millones de visualizaciones, impulsado por una estética que reivindica la calma visual. Marcas de moda asequible han incorporado este tono a sus colecciones. Massimo Dutti o Arket han apostado por piezas en distintas gamas de marrón, reflejando su potencial como nuevo básico.

Firmas de sello casual y deportivo que se han colado en la ropa para el día a día como New Balance también incorporan esta tonalidad, que protagoniza gamas completas en firmas de sello español y materiales nobles como Mércules, que presenta diseños emblemáticos como su Wasp Large en este color.

Psicología y simbolismo del color

El éxito del marrón chocolate no se explica solo por la tendencia estética. Según los expertos en color, transmite estabilidad, confianza y serenidad. Es el tono de lo natural, de lo que perdura. Frente al negro —que evoca poder y distancia—, el marrón invita a la proximidad.

Por eso las firmas que apuestan por la artesanía y la calidad lo han hecho suyo. Loro Piana lo utiliza como hilo conductor en sus prendas de cachemir, mientras que Max Mara lo ha reinterpretado en sus icónicos abrigos de camello, actualizándolos con matices más oscuros.

En joyería, firmas como Bvlgari y Pomellato lo combinan con oro viejo y piedras marrones o miel, prolongando esa sensación de lujo orgánico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/marron-chocolate-4-dec050a3.jpeg

Diseñadores que lo reinterpretan

El marrón chocolate se ha convertido en el color más versátil del momento. Combina con casi todo y suaviza cualquier conjunto. Con blanco o beige resulta luminoso; con gris o azul marino, sofisticado; y con dorado o verde oliva, sutilmente retro.

Más allá de las casas históricas, una nueva generación de diseñadores ha hecho del marrón chocolate su color insignia. Peter Do lo utiliza para construir trajes estructurados con alma minimalista.

Khaite lo aplica a vestidos de punto que redefinen la feminidad contemporánea. Y en España, Moisés Nieto y De la Roca lo han integrado en colecciones donde el tejido y el color dialogan con la artesanía.

Incluso la sastrería clásica se ha rendido a su encanto. En Savile Row, los trajes en lana marrón han sustituido a los tradicionales en gris o negro. La prenda más codiciada de la temporada, el abrigo largo en tono chocolate, es hoy el emblema de esa elegancia tranquila que define el presente.

Más allá de la moda

El triunfo del marrón chocolate trasciende el vestuario. También ha conquistado el interiorismo, los accesorios y la belleza. Es el color de los sofás de terciopelo, de las velas aromáticas, de los envases minimalistas de las firmas de cosmética contemporánea.

En la moda, esta tendencia se traduce en un deseo de permanencia. Frente a los tonos efímeros, el marrón chocolate ofrece un refugio visual, una paleta de estabilidad.

Quizá por eso se ha convertido en el símbolo cromático de una nueva etapa en la que el lujo se define no por la ostentación, sino por la calma.

El negro no desaparecerá nunca. Pero el marrón chocolate ha demostrado que puede ocupar su lugar sin restarle fuerza. Es menos rígido, más humano, y en esa diferencia reside su encanto. Lo que antes se consideraba un color discreto se ha transformado en emblema de sofisticación.

(Texto: María Muñoz Rivera)

