Una mirada inédita al universo Dior en París, a través de la colección de Azzedine Alaïa

Una vista de la "Colección Dior de Azzedine Alaïa" en la Galerie Dior de París. ( FUENTE EXTERNA )

Un centenar de piezas jamás expuestas hasta la fecha ofrecen desde este jueves una mirada inédita al universo de la firma Dior a través de la colección que el también diseñador Azzedine Alaïa construyó durante años, en la primera de dos muestras centradas este otoño en la relación de estos dos iconos de la moda.

Visitable en la Galería Dior de París, en el histórico número 30 de la calle Montaigne, hasta el próximo 3 de mayo, esta primera entrega ha sido bautizada 'La colección Dior de Azzedine Alaïa'.

La segunda, que abrirá sus puertas el 15 de diciembre en la Fundación Azzedine Alaïa, explorará los vínculos creativos entre los diseños del francotunecino y la casa Dior.

Las que se podrán ver en la galería dedicada a la historia de la 'Maison Dior' ilustran la fascinación que Alaïa sintió desde muy joven por los vestidos de Christian Dior (1905-1957).

Pudo descubrir a través de las revistas y cuyos secretos buscó descifrar dibujándolos, ya antes de abandonar Túnez por Francia, en 1956, para aprender el oficio de costurero.

En sus comienzos en París llegó a trabajar brevemente en Dior, antes de convertirse en un nombre propio de la moda por sí mismo, con especial éxito en la década de los ochenta.

Pero fue ya desde finales de los sesenta cuando, de manera privada, Alaïa comenzó a construirse su propia colección de moda, con centenares de piezas de grandes firmas que no fueron realmente descubiertas hasta la organización de su sucesión tras su muerte hace ocho años.

"En su búsqueda de los misterios de los vestidos y las delicadas estructuras que hacen que las vaporosas enaguas 'se mantengan en pie', reunió con maestría los objetos de sus sueños adolescentes", señaló Olivier Saillard, director de la Fundación Azzedine Alaïa y comisario de la muestra, sobre los modelos que acopió el modisto francotunecino, en la información transmitida a la prensa sobre esta primera exposición.

Segunda parte

El segundo capítulo de esta colaboración presentará, por su parte, una treintena de piezas firmadas por Alaïa y un número similar de la casa Dior, mostradas en paralelo para ilustrar cómo la influencia del inventor del 'New Look' se manifestó claramente en su visión artística.

