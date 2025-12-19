Top models dominicanas denuncian maltrato por parte de la Policía Nacional

Las modelos dominicanas Anyelina Rosa, Hiandra Martínez, Lineisy Montero y Melanie Pérez denunciaron que fueron víctimas de maltrato por parte de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Las modelos dominicanas Anyelina Rosa, Hiandra Martínez, Lineisy Montero y Melanie Pérez denunciaron que fueron víctimas de maltrato por parte de la Policía Nacional la madrugada de este viernes.

A través de un video publicado en sus redes sociales, las jóvenes compartieron su experiencia mientras viajaban en un vehículo de la plataforma Uber desde un restaurante en Santo Domingo hacia el hotel donde se hospedaban en la Ciudad Colonial.

Según el testimonio de las modelos, el vehículo fue detenido por agentes de la Policía Nacional durante el trayecto, específicamente en la avenida Duarte, alrededor de las 12:45 de la medianoche.

En el video, explican que dos hombres y una mujer, presuntamente miembros de la policía, se mostraron hostiles y amenazantes durante el encuentro, a pesar de que ellas explicaron ser modelos internacionales y que se dirigían a su hotel tras participar en actividades relacionadas con la celebración de los 60 años de la firma de moda del diseñador Oscar de la Renta.

Las modelos aseguraron que los agentes les pidieron sus documentos de identidad. Sin embargo, al ser residentes en Estados Unidos y otros países, no portaban sus cédulas dominicanas y ofrecieron mostrar las fotografías de sus pasaportes desde sus teléfonos móviles.

A pesar de esta explicación, los policías mantuvieron una actitud poco cordial y despectiva, llegando incluso a amenazar con detenerlas.

De acuerdo con las denunciantes, los agentes realizaron comentarios racistas y despectivos sobre su vestimenta y profesión.

Además, indicaron que durante el incidente hicieron comentarios inapropiados sobre una menor de edad que también se encontraba en el vehículo, cuestionando su presencia a altas horas de la noche en la vía pública.

Confusión con el conductor de Uber

Aunque también surgió un inconveniente con el conductor del Uber, quien presuntamente no contaba con la documentación adecuada, las modelos mencionaron que él les ofreció la opción de dejarlas en otro lugar para que solicitaran otro vehículo.

Sin embargo, los agentes impidieron que esta alternativa fuera tomada, continuando con su postura de querer arrestarlas.

En una llamada telefónica con su mánager, quien aclaró la identidad de las modelos, los agentes respondieron de manera burlona y despectiva, subrayando que ellos también "tenían cámaras" y cuestionando por qué las modelos, a pesar de ser dominicanas, no portaban su cédula de identidad.

Llamado a las autoridades

Ante la situación vivida, las modelos, visiblemente afectadas, pidieron una pronta investigación de los hechos y llamaron la atención de las autoridades dominicanas, incluido el presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que tomen las medidas necesarias y evitar que situaciones similares pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos y turistas que visitan el país.