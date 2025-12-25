Las tendencias de 2026 apuntan a la contrarrevolución, todo vuelve

Imagen de archivo de la colección primavera/verano 2026 de la diseñadora británica Stella McCartney. ( EFE )

La moda vive un 'revival', en el mejor sentido de la palabra, todo vuelve; en lugar de revolución se ha impuesto la contrarrevolución, son los detalles lo que cambian todo, de un bolso a un cinturón o unos zapatos, sin olvidar las joyas.

Los complementos dejaron de ser un accesorio para convertirse en protagonistas por derecho propio.

"Cada vez invertimos más en ellos porque son los que ofrecen que una misma prenda luzca diferente sin gastar mucho dinero", explica a EFE Valentina Suárez-Zuloaga, CEO de la plataforma de moda Es Fascinante.

Una estrategia que es evidente en las grandes casas de moda, que realzan con los complementos "looks más sencillos", porque saben que es a través de ellos "la mejor manera de atraer clientes nuevos", que comienzan a establecer una relación con la casa con piezas más accesibles.

"Creo que hay una tendencia a pensar que lo que funcionó hace 50 o 60 años lo sigue haciendo", detalla Suárez-Zuloaga.

Se impone la contrarrevolución

"Hay renovación, no tanta experimentación", asegura Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid, la semana de la moda de Madrid, después de lo visto en las pasarelas para la próxima primavera-verano 2026.

El mundo de la moda experimentó una revolución en los últimos meses con el cambio de directores creativos en Dior, Loewe, Chanel o Versace; una metamorfosis que busca un camino propio y que en algunos casos sirvió para revisitar el archivo de las grandes firmas.

En las propuestas que presentaron para los primeros meses de 2026 no faltan las chaquetas armadas y con hombreras, las faldas asimétricas y los tonos intensos como el amarillo o el rosa y con el 'Cloud Dancer', el blanco neutro que ha marcado Pantone como color del año.

Suárez-Zuloaga se confiesa fascinada con el formato presentado por Chanel, que a diferencia de mantener un hilo conductor con patrones o estampados, presentó piezas "con mezclas poco convencionales para todo tipo de mujeres", con una gama cromática que se adapta a todos los públicos y edades.

Una vuelta a los clásicos

En muchos casos ha habido una recuperación de archivos con una intención muy clara, "darle una vuelta a los clásicos, un atractivo para una mujer más polifacética, con prendas con mayor versatilidad y practicidad".

Las más jóvenes volverán a gozar el verano con los 'bloomers', los sensuales pantalones ultracortos abullonados, prenda que se popularizó a mediados del siglo XIX, ahora se mantienen con fuerza después de un par de años, como demuestra Prada.

Las perneras pata de elefante, los pantalones bombachos, estilo 'jogging', y la cintura baja son una apuesta segura también para los denim, una tendencia que copian las faldas, según pronosticaron las colecciones de Dolce Gabbana o Alberta Ferretti; un corte que permite un cinturón, muy fino, que sujeta y adorna al mismo tiempo.

Precisamente, Jack McCollough y Lázaro Hernández tomaron las riendas de Loewe con pantalones que ganan en tamaño, incluso con la cintura más holgada, una colección en la que no faltan las minifaldas y los colores intensos como el amarillo o el naranja, que coparán la paleta.

Los estampados y la naturaleza con mariposas en todo tipo de prendas es la apuesta de Fendi. El que continúa manteniéndose incombustible en las pasarelas es el estampado animal, algo matizado, al que no renuncia Alaïa.

Los flecos son el guiño estilístico, con mucho movimiento, que Elisabetta Franchi incorpora para alargar las faldas mientras que Michael Kors y Bottega Veneta los integra en los bolsos y Givenchi como adorno en los zapatos.

Prueba de que los bolsos son un imprescindibles en las colecciones actuales es la actualización de uno de los clásicos de Max Mara, que versiona su icónico Whitney.

Por otro lado, Fendi lanza una colección cápsula para promocionar los bolsos de la casa donde se ha rodado alguna de las secuencias de la serie Emily in Paris y Loewe conmemora el décimo aniversario de Hammock Flip con un nuevo lanzamiento.

