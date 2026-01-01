Moda y generaciones: coincidencias, diferencias y contradicciones de ´boomers´ a zetas

Los Z reclaman ropa respetuosa con el medio ambiente, pero los precios les abocan a un consumo de ropa barata. ( FREEPIK )

La generación zeta, con poco presupuesto y concienciada con el medioambiente, da un impulso a la ropa de segunda mano, mientras que generaciones anteriores como los ´baby boomer´ o equis prefieren un consumo más controlado y de calidad, aunque todos entienden la moda como una herramienta de identidad personal.

A través de generaciones como los ´baby boomers´ (nacidos entre 1946 y 1964), X (1965-1980), Milenials (1981 y 1996) y Z (1997-2010), la moda refleja los cambios sociales, políticos y culturales.

«Todas ellas entienden la moda como una herramienta de identidad y prefieren prendas de calidad, con largo recorrido en el armario», explica a EFE el director de la escuela de moda IED, Federico Antelo, quien considera que cada generación tiene sus propios hábitos de consumo.

«La mayor diferencia es cómo llega la moda a las personas y el canal de información», explica Antelo, quien asegura que la generación Z ve y consume moda en directo a través de redes sociales como Tik Tok y tiendas online.

Mientras que, en su momento, los ´boomers´ echaban mano de la paciencia para comprar, se regían por el calendario de las temporadas primavera-verano y otoño-invierno y la información le llegaba a través de los escaparates de las ´boutiques´ y grandes almacenes o por medios de las revistas femeninas semanales y mensuales.

«Gran parte del público joven se viste únicamente con prendas de segunda mano, no compran nada nuevo y muchísimo menos en tiendas de moda pronta. Para ellos, lo ´fashion´ es salvar el planeta», ha explicado el director de la escuela de moda IED.

Esta generación busca piezas de colección, prendas ´vintage´ por dos motivos: «El primero porque crean conciencia sostenible y el segundo porque en ellas descubren la buena confección y calidad de otros tiempos», añade Antelo.

Sin embargo, hay otra gran parte del público que se lanza al consumo voraz de la moda pronta.

«Se trata de una de las mayores dicotomías en los hábitos de consumo», explica la psicóloga Candela Fornieles, quien asegura que los Z reclaman ropa respetuosa con el medio ambiente, pero los precios les abocan a un consumo de ropa barata.

Esta dualidad se ve muy bien en las redes sociales, «donde los mismos jóvenes que muestran su preocupación por el medio ambiente, exhiben sus nuevas compras procedentes de tiendas tipo Shein, superbaratas», añade Fornieles.

Por otro lado, los ´boomers´, X y ´millenials´ tienen un hábito de consumo diferente: anteponen la calidad a la cantidad, «aunque esto es algo también variable porque va en función de cada presupuesto», dice la psicóloga.

Los algoritmos han acelerado el ciclo de las micro tendencias en los más jóvenes, «lo que acentúa la brecha con los que han crecido sin la influencia y presión de las redes sociales», asegura la psicóloga.

La moda es identidad personal. Eso no cambia

Para los ´boomers´, el logo era estatus, ahora para los Z prefiere el lujo silencioso.

A través de ella se expresa la personalidad, a qué grupo pertenece, qué tipo de cosas le interesan o qué música escucha. «Todo se puede descifrar a través de los códigos de la indumentaria», dice Antelo, quien asegura que esas categorías, hasta ahora presentes en todas la generaciones, se están perdiendo.

La generación Z repite constantemente estéticas que se popularizan en plataformas como TikTok, Instagram y Pinterest, «lo que da lugar a la uniformidad en lugar de la expresión individual, es muy fácil copiar», dice el director de la escuela de moda IED.

Se busca la validación del estilo personal a través de un ´like´, «lo que resta libertad a la hora de expresarse mediante la moda», añade Antelo, que considera que, a medida que se cumplen años, se adquiere mayor seguridad en uno mismo y no importan lo que opinen los demás.

Si para los ´boomers´, el logo era estatus, ahora esta generación prefiere el lujo silencioso. «El exceso de logomanía tiene que ver con una cierta concepción de lo vulgar, de la falta de personalidad», señala el director del IED, para recordar que en el último desfile de Chanel, apenas se vio un logo.

La experiencia de la compra

Para los ´boomers´ y equis salir de compras suponía un plan de ocio. Las generaciones más jóvenes como ´millenials´ y zetas apuestan por la compra ´online´, aunque se está produciendo un cambio de tendencias.

«Grandes marcas de moda pronta están creando distintas propuestas para acercar a la gente a las tiendas con la idea de aumentar las ventas», dice Antelo, quien asegura que en las compras de lujo prima la experiencia.

