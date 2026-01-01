Muere Jacqueline de Ribes, estilista francesa y musa de modistos, a los 96 años

Jacqueline de Ribes, estilista francesa y musa de algunos de los grandes modistos en los años 1950 y 1960, ha muerto en Suiza a los 96 años. ( FUENTE EXTERNA )

La francesa Jacqueline de Ribes, musa de algunos de los grandes modistos en los años 1950 y 1960 y luego ella misma estilista y empresaria, conocida por su elegancia como "la última reina de París", ha muerto en Suiza a los 96 años.

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, en un comunicado publicado este jueves, rindió homenaje a esta mujer a la que calificó de "icono de la elegancia francesa" y de la que destacó que "había encarnado un arte de vivir hecho de gracia, de audacia y de libertad".

Entre las mejores vestidas del mundo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/17671700339972-fe1ce134.jpg

Dati recordó que Jacqueline de Ribes había nacido en 1929 en una familia aristocrática y que "supo transformar esta herencia en una modernidad creativa".

Con sólo 19 años se casó con el conde Edouard de Ribes, desde 1959 formó parte de la lista de las mujeres mejor vestidas del mundo y su estilo la convirtieron en modelo privilegiado para modistos de primera línea como Christian Dior, Yves Saint Laurent y Valentino, que, como recuerda la ministra, la llamaba "giraffina".

Alentada por Yves Saint Laurent, en 1982 dio el paso de fundar su propia firma, que dirigió hasta 1995, año en el que se retiró por motivos de salud.

La moda, una pasión constante a lo largo de su vida, la llevó a colaborar previamente con creadores como Oleg Cassini, Valentino y Emilio Pucci, experiencia que desembocó de forma natural en la creación de su propia línea durante los años ochenta.

Su reconocimiento como diseñadora fue casi inmediato: destacó por sus elegantes vestidos de noche, trajes de falda de siluetas estructuradas y piezas de marcado glamour, ricas en brillo y sofisticación. Sus desfiles se convirtieron en citas imprescindibles, reuniendo a lo más selecto de la sociedad francesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/8-6c57d09e.jpg Parte de la exposición que le dedicó el Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 2015. (MET)

En 2015, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York le dedicó una exposición por su contribución al arte (reunió una importante colección con su esposo) y a la elegancia.