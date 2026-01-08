Madonna versiona el clásico italiano 'La Bambola' de Patty Pravo para Dolce & Gabbana

La cantante Madonna ha versionado el clásico "La bambola" (1968) de Patty Pravo para una campaña de la firma de moda Dolce & Gabbana. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante estadounidense Madonna ha versionado el clásico "La bambola" (1968) de Patty Pravo para una campaña de la firma de moda Dolce & Gabbana, en una interpretación en la que muestra sus dotes vocales en italiano al son del famoso "Tu mi fai girar, come fossi una bambola".

Madonna, que generó mucha expectación en septiembre cuando anunció nuevo álbum para 2026 después de siete años del último, ha realizado su primera aparición musical del año con una canción que será portada de la nueva campaña de un perfume de Dolce & Gabbana – The One.

La artista ha publicado la canción, sin vídeo, en Youtube y en plataformas de streaming como Spotify, si bien no lo ha compartido ni anunciado en sus redes sociales todavía.

La firma italiana, sin embargo, ha publicado en la tarde del miércoles un vídeo promocional que ya supera el millón de reproducciones en el que aparece la cantante y un extracto de la interpretación, acompañado con el texto: "Aura magnética. Acércate. La nueva campaña #DGTheOne llegará pronto".

Según medios italianos, la versión, producida por Stuart Price, no parece formar parte del nuevo proyecto musical de Madonna, que vuelve a trabajar con Warner en lo que será una vuelta a sus comienzos.

Sobre la canción

Escrita por Franco Migliacci, Ruggero Cini y Bruno Zambrini, e interpretada por Patty Pravo, 'La Bambola' es una canción publicada en 1968 que narra los agravios de una mujer hacia un hombre que la trata como a una muñeca que abandona cuando deja de ser útil.

Fue un gran éxito en Italia y alcanzó el primer lugar en las listas durante seis semanas consecutivas, y ha sido utilizada en varias películas, como 'The American' ('El americano', 2010) de Anton Corbjin o 'Romanzo criminale' ('Roma Criminal', 2005), de Michele Placido, y versionada por multitud de artistas, como Sergio Dalma.

"Tu mi fai girar, come fossi una bambola. Poi mi butti giù, come fossi una bambola" (Me haces girar como si fuera una muñeca. Después me tiras, como si fuera una muñeca), reza la canción.

