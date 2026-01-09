Hailey Bieber revive un icónico look de Gisele Bündchen para Victoria's Secret

La modelo Hailey Bieber protagoniza campaña de Victoria's Secret. ( FUENTE EXTERNA )

Victoria´s Secret da la bienvenida al mes del amor con una nueva campaña protagonizada por Hailey Bieber, quien encarna el espíritu romántico y sofisticado de la colección de lencería diseñada especialmente para celebrar San Valentín.

La modelo y empresaria se convierte así en la imagen de una propuesta que combina sensualidad clásica y detalles contemporáneos.

Durante la sesión fotográfica, Hailey lució varias de las piezas clave de la colección.

Entre ellas destaca un sostén push up en tono rosa baby, adornado con encaje negro, tirantes finos y delicados cordones entretejidos en las copas.

El conjunto se completa con un bikini de hilo de cintura alta confeccionado en la misma tela, rematado con pequeños olanes negros en los costados, un guiño coqueto y femenino.

La paleta rosada domina el resto de los estilismos. En otras tomas, Bieber apuesta por un bralette rosa con flores bordadas en el escote, así como por otro diseño en tonalidades rosa coral, con tirantes satinados que aportan un aire más suave y romántico.

Piezas pensadas para celebrar el amor propio y la intimidad desde la elegancia.

Homenaje a un ícono

La campaña principal no solo juega con la moda, sino también con la nostalgia. En una de las imágenes más comentadas, Hailey posa dentro de un baúl vintage de madera mientras se pinta las uñas de los pies, recreando una escena icónica que Gisele Bündchen protagonizó en 2001 para la Think Pink Fragrance Campaign.

Se trata de un homenaje sutil al legado de la firma, reinterpretado desde una mirada actual.

