Zara cerrará la primera tienda que abrió en España hace medio siglo

La marca abrió esa primera tienda el 9 de mayo de 1975, y la reformó el año pasado para celebrar el 50 aniversario de la compañía

    Expandir imagen
    Zara cerrará la primera tienda que abrió en España hace medio siglo
    Una mujer entra en una tienda de Zara en A Coruña. EFE/Cabalar/Archivo

    Zara, la marca por excelencia del grupo Inditex, cerrará el 30 de enero la primera tienda que abrió hace medio siglo en la ciudad española de A Coruña (noroeste de España), según informaron fuentes de la compañía este jueves.

    El cierre de la tienda fue comunicado también a la propiedad del inmueble donde está ubicada y a las once empleadas de la misma, que Inditex prevé recolocar en otros establecimientos de la firma en la ciudad.

    Al día siguiente del cierre de la veterana tienda, el sábado 31 de enero, Zara abrirá muy cerca una cafetería Zacaffé en su establecimiento de otra calle de A Coruña.

    • Esa iniciativa ya está en marcha en otros establecimientos de la cadena Zara, como el de Madrid o en grandes ciudades de China y Japón.
    • Zara abrió esa primera tienda el 9 de mayo de 1975, y la reformó el año pasado para celebrar el 50 aniversario de la compañía.

    Sin embargo, es un espacio pequeño que no encaja con el modelo de grandes tiendas con novedades tecnológicas establecido por Zara, firma instalada en unos doscientos países y territorios.

    A pesar del cierre Inditex mantiene A Coruña, la ciudad de origen de esta multinacional textil, como un faro para iluminar nuevos proyectos o colecciones como referencia para otros establecimientos.

