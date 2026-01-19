Grandes figuras expresan su último adiós a Valentino Garavani

La actriz Sophia Loren expresó: "Fue un privilegio conocerte y siempre te llevaré conmigo". ( AFP )

El diseñador italiano Valentino, considerado el último gran emperador de la alta costura, falleció este lunes en Roma a los 93 años, una noticia que ha conmovido a Italia y al mundo de la moda, que lo recuerda como un maestro absoluto y un símbolo eterno de la elegancia italiana.

La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti informó del fallecimiento del diseñador en un breve comunicado difundido en redes sociales, en el que explicó que Valentino murió este lunes en su residencia de Roma "rodeado de sus seres queridos".

Valentino, considerado el último emperador de la alta costura italiana, falleció este lunes en su residencia de Roma a los 93 años. Su funeral se celebrará en la capital italiana el próximo viernes, grandes figuras, desde ya, han pronunciado sus palabras del último adiós.

Carla Bruni: "Dejará tanta belleza en el mundo"

La modelo y cantante Carla Bruni expresó este lunes su conmoción: "dejará tanta belleza en el mundo".

"Me conmueve la partida del inmenso Valentino que dejará tanta belleza en el mundo", escribió Bruni en su cuenta de Instagram, añadiendo que fue "un honor y un gran privilegio" haber tenido la oportunidad de conocerlo y desfilar para él.

La esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy recordó con cariño la "gran bondad y elegancia infinita" del diseñador.

Y añadió: "Mis pensamientos están con Giancarlo Giammetti (socio y compañero del difunto) y toda la familia de Valentino. Descansa en paz Valentino".

La ministra Meloni: "símbolo eterno de la alta costura italiana"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este lunes su pesar al que describió como "un maestro indiscutible del mundo de la moda" y "símbolo eterno de la alta costura italiana".

"Valentino, maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo", escribió Meloni en su cuenta de X, poco después del anuncio del fallecimiento.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, también lamentó la pérdida de "una figura destacada de la moda mundial" y un "icono del Made in Italy".

"Su talento llevó el Made in Italy a las pasarelas internacionales, convirtiéndolo en símbolo de estilo, creatividad y prestigio. Un legado que permanecerá en la historia", expresó Tajani en su cuenta de X.

"Nos ha dejado un icono del Made in Italy, que ha puesto a nuestro país en la cima mundial, y cuya visión y creatividad han iluminado los desfiles en todas las ciudades. Nuestro más sentido pésame a su familia, seres queridos y colaboradores", añadió.

El famoso diseñador italiano murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según confirmó en un comunicado la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Sophia Loren: "Siempre te llevaré conmigo"

La actriz italiana Sophia Loren expresó este lunes su profunda tristeza por el fallecimiento de su "amigo" el diseñador Valentino: "Fue un privilegio conocerte y siempre te llevaré conmigo".

"Mi querido Valentino, la noticia de tu fallecimiento me entristece profundamente. Conmigo compartiste momentos de gran afecto y sincero aprecio mutuo. Tenías un alma gentil, llena de humanidad", escribió Loren en un mensaje recogido por medios italianos.

La actriz añadió: "Fuiste un amigo y tu arte y tu pasión seguirán siendo para siempre una fuente de inspiración".

El mensaje de Loren concluyó con un abrazo a la familia de Valentino y a Giancarlo Giammetti, su compañero histórico: "Mi familia y yo abrazamos con todo el corazón a tu Giancarlo y a toda tu familia".

Donatella Versace: "un verdadero maestro"

La diseñadora italiana Donatella Versace lo recordó como "un verdadero maestro" y un referente absoluto de la moda.

Versace expresó su pesar a través de su perfil de Instagram, donde aseguró que Valentino "será siempre recordado por su arte".

La diseñadora también dedicó un mensaje al compañero del creador, Giancarlo Giammetti, además de asegurar que "Valentino no será olvidado jamás".

Por su parte, el estilista Rocco Barocco declaró a RaiNews24 sentirse "conmocionado" por esta noticia y recordó al fallecido estilista como "un hombre de gran clase" y "una persona increíble", recordó.

Además destacó la naturaleza artística del diseñador asegurando que poseía un "talento innato" y que "había nacido para hacer moda".

A estas reacciones se sumó la de Giulio Felloni, presidente de Federación Moda Italia-Confcommercio, quien destacó la relevancia histórica del creador:

"con la desaparición de uno de los grandes maestros de la moda italiana, definido con razón como el último emperador, nuestro país pierde a un protagonista absoluto de la belleza y del Made in Italy".

Según medios italianos, Felloni expresó, en nombre de la federación, su gratitud por una "herencia creativa que continuará inspirando a generaciones de empresarios y profesionales del sector".