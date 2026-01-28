Tendencias de moda: Franck Sorbier y Elie Saab marcan la pauta en alta costura

Una modelo muestra una creación en la presentación de la colección de invierno 2026 del diseñador francés Frank Sorbier durante la Semana de la Moda de París en París, Francia, 28 de enero de 2026. ( EFE )

Las flores, un tema de lo más inspirador y recurrente, ha guiado al diseñador francés Franck Sorbier a la hora de imaginar su colección de alta costura para esta primavera-verano. Vestidos y bustiers que acompañan a faldas han poblado las propuestas presentadas en la pasarela de París.

Creaciones con nombres de danzas, entre ellas el Baile del Siglo, que organizara el sibarita Charles de Beistegui en la década de los 50 del pasado siglo, así como las que figuraron en fotografías de Cecil Beaton, Edward Steichen o Irving Penn. Todas han inspirado a Sorbier.

Vestidos con faldas con vuelo, junto a corpiños de impecable acabado, en el pase, en el que se vieron drapeados, que como apunta Sorbier, "realzan la cintura, los hombros y la postura de la cabeza".

De una escalera descendían las modelos, algunas de ellas interpretando una coreografía. Lenta, como es costumbre, y realizada con pocos medios, lo que no le quita mérito a Sorbier. Eso sí, el calzado de cuña elegido no era el más apropiado para acompañar un buen número de propuestas.

Colores que van de diferentes rojos, a rosa, ocre, violeta y azul, junto a blanco y negro, que figuraban estos últimos estampados, bordados o tejidos.

El material más sobresaliente de la colección es la seda, que se declina en raso shantung, saglione, organza y muselina.

Tras el desfile de Sorbier, le ha llegado el turno a otro veterano, Elie Saab. Igualmente en el calendario oficial de desfiles, el libanés ha hecho una vez más del vestido el gran rey, donde los brillos han impregnado la práctica totalidad de ellos.

La puesta en escena

En el palacio Chaillot, desde donde las vistas de la Torre Eiffel son espectaculares y muy cerca del lugar en el que esta tarde muestra su costura la española Juana Martín, se ha desplegado la brillante colección de Elie Saab, en todos los sentidos, al ritmo de las notas de una orquesta.

La primera parte era un alegato al oro, cuyas cotas han traspasado todos los récords en los últimos tiempos.

Entre las cientos de miles de delicadas piedras cosidas, se han podido percibir igualmente perlas con forma de pera en alguno de los vestidos, pensados para una mujer-diosa, en los que se han visto igualmente transparencias, otra de las tendencias para esta primavera-verano.

Chalecos sobre vestidos, capas cortas y largas, volantes, flecos, plisado, así como drapeado se han mostrado igualmente en el pase de Saab. En él también había plumas realizadas con finísimo tejido, así como ricos bordados florales.