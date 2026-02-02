Plumas, brillos y transparencias, protagonistas de la alfombra roja de los Grammy

La cantante colombiana Karol G escogió un diseño de la casa de moda australiana Paolo Sebastian, de su colección de Invierno 2025, para la alfombra roja de los Premios Grammy. ( FUENTE EXTERNA )

Las arriesgadas transparencias de Chappell Roan y Karol G, junto al imponente vestido de plumas de Lady Gaga, contrastaron con la sobriedad de Billie Eilish y la silueta clásica adornada con pedrería de Sabrina Carpenter en la alfombra roja de los Premios Grammy, celebrados esta noche en Los Ángeles.

El desfile previo a la entrega de premios estuvo marcado también por los mensajes de protesta contra la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Artistas como Billie Eilish, Justin Bieber o su esposa, Hailey Bieber, lucieron un pin con el lema 'ICE Out'.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/6689d3f5e85f08c9ae11811b12cfbb6afa07c739w-a1d6ee6d.jpg El cantante Justin Bieber y su esposa, la modelo y socialité Hailey Bieber. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Escotes y transparencias

Chappell Roan, nominada a dos Grammy, protagonizó uno de los estilismos más arriesgados de la noche con un vestido de Mugler en tono tierra que dejaba su torso al descubierto, con la tela enganchada a los piercings de sus pezones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/2cc1e7fa55065e07b8c76eddcad8d1088a6a5f31w-a6c1ec09.jpg La cantautoraChappell Roan. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Karol G optó por un vestido de encaje transparente de Paolo Sebastian en azul, rematado con una cola de sirena, mientras que Teyana Taylor, actriz de 'Una batalla tras otra', eligió un diseño de Tom Ford en tonos marrones con detalles metálicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/a3112f2d46d30b2225b772d465f19660cd37782bw-6964ff28.jpg La artista colombiana Karol G vistió del diseñador Paolo Sebastian. (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN)

La cantante Sabrina Carpenter fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja con un vestido de pedrería y volantes de corte clásico, un diseño de alta costura de Valentino creado especialmente para ella.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/c79058f94fa5935bcce9f22c5a162895a1edc114w-30a52d0d.jpg Sabrina Carpenter, de Valentino. (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN)

"Estáis muy callados este año, Chappell realmente inició un movimiento", señaló Carpenter durante la alfombra roja. La cantante se refirió de este modo a un desencuentro que tuvo Roan con un fotógrafo hace un año en el que la cantante increpó a un fotógrafo por haberle gritado en una alfombra roja.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/28fe60fa5263ce953d6cf8eae4eee800fd5044abw-edebc8e0.jpg La cantautora islandesa Laufey. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Laufey lució un diseño de Miu Miu de silueta ajustada en pedrería lila, mientras que Doechii eligió un Roberto Cavalli en morado y tonos tierra, con una larga cola de volúmenes logrados mediante fruncidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/dd8410a181b13a65c02a1a0c8e5665058ab7677dw-1bbac1c3.jpg La cantante y rapera estadounidense Doechii. (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN)

Las plumas como protagonistas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/0a2457ad924072c4da0562f04b9069713e78f552w-e4bcc340.jpg La cantautora y músico Carole King y la cantante Lady Gaga. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Las plumas fueron uno de los grandes protagonistas de la noche.

Lady Gaga hizo una imponente aparición con un diseño negro del dúo canadiense Matières Fécales; Kesha lo hizo con un vestido blanco de plumas de Atelier Biser, de marcados volúmenes; y la coreana Rei Ami llevó un llamativo vestido de plumas con un tocado a juego.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/4ac833a66d409f969fbbdc424f4a3659299e044aw-ec5ced3a.jpg Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Rei Ami es una de las cantante que ponen voz a 'KPop Demon Hunters' y que esta noche se llevaron un premio por 'Golden'. Sus compañeras Audrey Nuna y Ejae optaron por diseños de Thom Browne y Dior, respectivamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/4a055e360e6945c56fa289279a13a3e92ed82862w-c1dff0c8.jpg La cantante británica Olivia Dean. (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN)

La cantante Olivia Dean, una de las ganadoras de la noche, eligió un vestido de Chanel en blanco y negro, con falda abullonada en tonos claros y un cuerpo de lentejuelas negras rematado en plumas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/a0e9004cd853a1d9f0a753fdb6541d782fb14794w-7f9757fd.jpg La cantautora neozelandesa-surcoreana Rosé. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

En clave clásica también, la surcoreana-neozelandesa Rosé (Roseanne Park) apostó por un vestido negro palabra de honor con una voluminosa falda rosa, firmado por Giambattista Valli.

Terciopelo para ellos

Muchos de los asistentes masculinos reinventaron el tradicional esmoquin negro apostando por el terciopelo. Bad Bunny, uno de los grandes protagonistas de la velada, vistió un diseño de Schiaparelli en terciopelo negro, con un clavel blanco en la solapa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/37cdb5584d94d24f66d96ff87ac7ebabeca2e7d7w-de3ac1b9.jpg El cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny. (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN)

Pharrell Williams lució un traje de terciopelo rosa empolvado, mientras que Benson Boone eligió un esmoquin negro de Armani, también en terciopelo, combinado con una camisa transparente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/b3d3ca0e0472787a05a2dc752dc025ca90d59539w-daf421f1.jpg El músico y productor Pharrell Williams y la músico y actriz beninesa Angélique Kidjo. (EFE/EPA/JILL CONNELLY) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/c329ce98d060a66a8d7436cddc013f170e56699fw-165ada16.jpg El cantante estadounidense Benson Boone. (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN) ‹ >

La nota más extravagante la puso Jon Batiste, con una chaqueta torera de inspiración militar, cuajada de lentejuelas y pedrería; o el cantante Sombr, con un traje de chaqueta de destellos metálicos en tonos grises firmado por Valentino y camisa de encaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/2e7b9828a707dacfc98c78c706c01c74c4087a0bw-2f97dede.jpg El cantante y compositor estadounidense Jon Batiste. (EFE/EPA/JILL CONNELLY) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/f6fe88da00e9ca742feb483a8e863bd187525eafw-f3373e09.jpg El cantautor y productor discográfico Sombr. (EFE/EPA/JILL CONNELLY) ‹ >

Entre las propuestas más andróginas destacaron Billie Eilish con un look de la firma Hodakova, inspirado en la sastrería masculina, o Miley Cyrus, con un diseño de Celine, formado por cazadora de piel y pantalón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/866a8d542e7137ff2fb4eacbd9fd47760368342dw-216d4bf8.jpg Billie Eilish viste de Hodakova. (EFE/EPA/JILL CONNELLY) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/miley-cyrus-attends-the-68th-grammy-awards-at-crypto-com-news-photo-1769991620-8dc58f73.jpg Miley Cyrus, con un diseño de Celine. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Alaïa fue la firma escogida por Addison Rae, con un escultural vestido blanco y Haylei Bieber, enfundada en un vestido negro palabra de honor de la firma.