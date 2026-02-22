Los Pokémon invaden la pasarela de la Semana de la Moda de Londres

Las modelos desfilaron por la pasarela mientras la pantalla central, a modo de 'Pokedex' mostraba el Pokémon que inspiraba cada atuendo, ordenados por las diferentes tipologías existentes en la franquicia, así como una descripción de sus características de altura, peso o personalidad. ( FUENTE EXTERNA )

Los Pokémon invadieron este sábado la pasarela de la Semana de la Moda de Londres ('London Fashion Week') en su tercera jornada de la mano del diseñador neerlandés JimmyPaul, que reflexionó en una entrevista con EFE antes del desfile sobre el origen de esta colaboración con la conocida franquicia animada japonesa.

Con su colección 'Roam' (deambular, en español), presentada esta tarde en la capital británica, el modisto trasladó durante escasos veinte minutos el característico mundo de los videojuegos nipones a la 'London Fashion Week', inspirando sus diseños en las diferentes y carismáticas criaturas de Pokémon.

Las modelos desfilaron por la pasarela mientras la pantalla central, a modo de 'Pokedex' mostraba el Pokémon que inspiraba cada atuendo, ordenados por las diferentes tipologías existentes en la franquicia, así como una descripción de sus características de altura, peso o personalidad.

Iniciaron los de tipo eléctrico, con Electabuzz; reinterpretado con abrigos de pelo en color amarillo chillón con betas negras y el siempre protagonista Pikachu, el ratón eléctrico, con una cazadora con capucha con imprimaciones que indicaban "alto voltaje" o dibujos de rayos.

Después le siguieron los de tipo agua, como Primarina o Suicune, con vestidos ceñidos, casi a modo de neopreno, con estampados en tonos azules; para después dar lugar a diversas reinterpretaciones del pokémon "mimo", Mr. Mime, con sus característicos lunares, o de los entrañables Mew y Mewtwo, su versión legendaria, con tejidos iridiscentes.

Una pasión en manifiesto

JimmyPaul confesó en una entrevista previa con EFE que su pasión por los Pokémon le viene de niño y guarda nítidamente en su memoria el momento en el que colocó el cartucho del videojuego de 'Pokémon Rojo' dentro de su consola Game Boy mientras en la tele veía la serie de la franquicia.

"Mi hermana y yo estábamos completamente obsesionados. Con el videojuego, con las series, con todo el universo Pokémon al completo. Realmente pensé que podría ser un entrenador Pokémon", dijo el neerlandés, que ahora se calificaría más como un "coleccionista" pues prefiere admirar y cuidar a las criaturas antes que batallar con ellas.

Una evolución de la infancia

En esta línea, aseguró que para él Pokémon supuso más que un simple entretenimiento, pues en su niñez le ayudó a abrir la puerta de su imaginación, así como su capacidad de contar historias y crear mundos con sus diseños.

"'Roam' es esencialmente la evolución de esa fascinación de la infancia, ahora trasladada a tejidos, siluetas y emociones", explicó JimmyPaul.

El neerlandés contó que la selección de Pokémon que apareció en la colección presentada este sábado, cerca de una treintena, no son necesariamente sus favoritos, sino que funcionan como "símbolos" de los universos estilísticos que ha ideado y conectaron intuitivamente a la hora de traducirlos en diseños.

A su juicio, el mayor reto para sacar adelante 'Roam' fue, sin duda, el de evitar ser muy literal u obvio con las inspiraciones de los Pokémon, para no perder el efecto sorpresa en una cita tan exigente como la Semana de la Moda de Londres.

"Quería que las referencias fueran sutiles y con varias capas, en lugar de parecer disfraces. Creo que he logrado encontrar ese equilibrio", admite el diseñador, que ya había participado anteriormente en la cita británica con una colaboración del mismo estilo con Hello Kitty.

Ante la pregunta de qué criatura de la franquicia animada le gustaría poder vestir como modelo, JimmyPaul respondió que Snorlax, el Pokémon glotón.

Mientras que si tuviera que elegir a uno como asistente en el taller, se quedaría con Machamp, pues con sus cuatro manos podría hacer diferentes tareas a la vez, como cortar, fijar con alfileres o coser y le ahorraría mucho tiempo de trabajo.

Cuando parecía que la pasarela estaba por concluir, y las modelos desfilaron en conjunto con esa extravagante amalgama de colores y tejidos, llegó la gran sorpresa:

Un Pikachú gigante salió a escena y con actitud pizpireta se metió al público en el bolsillo y firmó uno de los momentos más icónicos de esta 'London Fashion Week'.