Rosalía sofistica el deporte en una nueva campaña para New Balance

La cantante Rosalía sofistica el deporte en una nueva campaña de la firma New Balance, de la que es imagen global desde 2025, al posar con una falda blanca de gasa transparente y una sudadera negra.

Rosalía luce también la última interpretación del modelo 204L, con calcetines, de la firma con sede en Boston (EE. UU.) en la que se introducen detalles festoneados y cordones de cinta, "lo que aporta una expresión más suave, romántica y femenina a la base nostálgica de la zapatilla", asegura un comunicado de la marta.

La cantante explicó durante la promoción de su último disco, Lux, lo mucho que extraña no hacer deporte por falta de tiempo, una actividad que la mantiene en forma y en la que ha encontrado un espacio personal.

Fotografiada por la reconocida artista visual Renell Medrano, Rosalía resaltó que le gusta el equilibro entre tradición y progresión del modelo actualizado.

"Es pulido, pero disruptivo. Presentarlo me parece una extensión natural de nuestra visión compartida", señaló.

Por su parte, el presidente de marca y director de marketing, Chris Davis, destacó la colaboración de New Balance con la artista catalana ha ayudado a convertir la 204L en un icono, ha elevado esta campaña más allá de lo tradicional y la ha convertido en "algo más artístico".

El acabado es en tono Sea Salt con Linen, un diseño -afirman desde la marca- que se alinea con el "enfoque expresivo y transgresor que tiene Rosalía en la moda".

No es la primera vez que la cantante es imagen de una gran firma, hace un año lo fue del Lady Dior el icónico bolso de la casa de alta costura que todos los años revisitaba su entonces diseñadora Maria Grazia Chiuri.

