Pierre Cardin cierra la Semana de la Moda parisina,con una colección repleta de capas

Parte de la colección otoño-invierno 2026-27 de la firma francesa Pierre Cardin. ( FUENTE EXTERNA )

La capa ha sido la prenda omnipresente en la colección otoño-invierno 2026-27 de la firma francesa Pierre Cardin. Su desfile, que ha clausurado esta edición de la Semana de la Moda de París ha mostrado además imágenes de Venecia y sus canales de manera ininterrumpida.

Fue precisamente allí, en esa región del Véneto, donde nació el fundador de la casa, Pietro Cardini, en 1922. A los pocos años se vería obligado a emigrar con su madre y hermanos a Francia. Aquí se formó como creador de moda, adoptando años más tarde el nombre de Pierre Cardin.

Capas principalmente largas y Venecia, unido al carnaval, en un pase en el que también se han visto máscaras, desfilando mujeres y hombres en el exterior e interior de su emblemática boutique próxima a los Campos Elíseos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/pierre-7709d718.jpeg

Si en época del diseñador, y en concreto en las décadas de 1960 y 1970, convirtió las capas clásicas en propuestas contemporáneas y de silueta arquitectónica, las del próximo otoño-invierno incluyen colores vivos, como el rojo; brillos, transparencias y hasta esferas. Un modo de volverlas a poner de moda, sin perder la esencia de la marca.

Lo redondo, sinónimo de la eternidad y de la perfección, vuelve a estar presente en la colección, en apliques, formas de bolsos y orificios de las capas; en una colección que es obra nuevamente de Rodrigo Basilicati-Cardin, sobrino nieto del creador de la casa, fallecido en 2020, y presidente además hoy del grupo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/pierre-3-027f0a31.jpeg

Las tradiciones nómadas en Louis Vuitton

Por la mañana, Louis Vuitton ha mostrado su última colección en la Cour Carrée del Museo del Louvre, donde su director creativo de las líneas femeninas, Nicolas Ghesquière, ha desvelado su inspiración para el otoño-invierno 2026-27: el mundo nómada y sus tradiciones.

En ella, los abrigos de formas picudas, que han abierto el pase, los paisajes y figuras de animales sobre prendas, así como las cabezas cubiertas, han sido una de las constantes.

Si el verde claro, que recordaba a la hierba, estaba presente, también había otras gamas de este color; marrones, grises, así como combinaciones de tonos y motivos.

Miu Miu, por su parte, ha dado a conocer hoy una moda en la que los pantalones que rozaban el suelo, los vestidos cortos y las chapkas han sido muy numerosos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/pierre-2-015d722c.jpeg

Creada por la famosa Miuccia Prada, no han faltado las características camisas y prendas inspiradas del universo deportivo, como las parkas, así como propuestas masculinas, que han desfilado igualmente como en otras ocasiones.

Este desfile lo ha cerrado la actriz estadounidense Julianne Moore, con un vestido ligero repleto de brillos en la parte frontal.

Te puede interesar París reunirá alrededor de cien desfiles y presentaciones en su Semana de la moda femenina