El diseñador británico-estadounidense Harris Reed deja la dirección creativa de Nina Ricci

El creador transmitió su agradecimiento a la casa, a la que llegó con 26 años

    El diseñador británico-estadounidense Harris Reed deja la dirección creativa de Nina Ricci
    El diseñador Harris Reed. (FUENTE EXTERNA)

    El diseñador británico-estadounidense Harris Reed anunció este miércoles que abandona la dirección creativa de Nina Ricci tras tres años y medio al frente de la firma francesa, que forma parte del grupo español Puig.

    "Ahora es el momento de decir adiós y centrar toda mi atención en mi propia marca homónima", transmitió Reed en un mensaje en su cuenta de la red social Instagram.

    El creador transmitió su agradecimiento a la casa, a la que llegó con 26 años, pero se mostró entusiasmado por iniciar el próximo capítulo de su carrera, ya centrado en la marca Harris Reed.

    "Sinceramente, entrar en una casa histórica que no solo me acogió, sino que también fomentó activamente mi imaginación, ha sido un honor que no puedo expresar con palabras", afirmó el diseñador.

    Reed, de 29 años, cuya visión se basa en pilares como el romanticismo, el dramatismo y la fluidez de género, presentó su última colección (otoño-invierno 2026-2027) al frente de Nina Ricci en un desfile en París el pasado 6 de marzo.

    • Por el momento el nombre de su sucesor o sucesora no ha sido desvelado.
