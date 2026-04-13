Stefano Cantino se une a Alfonso Dolce al frente de Dolce & Gabbana

El grupo de moda italiano Dolce & Gabbana ha confirmado este lunes el nombramiento de Stefano Cantino como nuevo co-consejero delegado, posición en la que trabajará junto a Alfonso Dolce, quien asume la presidencia y director ejecutivo de la compañía.

Los nombramientos responden a la salida del histórico fundador Stefano Gabbana de la presidencia del grupo, que será efectiva a partir de enero de 2026, según se anunció ya el pasado viernes.

Tras este movimiento, la dirección ejecutiva queda en manos de Alfonso Dolce, hermano del otro fundador, Domenico Dolce, y del recién incorporado Cantino.

"Me complace tener a Stefano Cantino a mi lado en esta nueva fase de crecimiento y desarrollo de Dolce&Gabbana", afirmó Alfonso Dolce en un comunicado difundido hoy.

Por otro lado, Cantino destacó que la marca "representa la excelencia italiana en todo el mundo de manera extraordinaria".

Fundada en 1985, la casa de moda ha permanecido bajo el control de sus fundadores, Stefano Gabbana y Domenico Dolce, hasta la fecha. Ambos poseen una participación equitativa de aproximadamente el 40 % del grupo, con ingresos de 1.900 millones de euros en 2024-2025.

Según la firma, esta reestructuración forma parte de un proceso natural de evolución organizativa para transformar la marca de moda en una compañía de estilo de vida.

Trayectoria

Cantino, graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Turín (norte), llega a la firma tras una dilatada trayectoria en gigantes del sector.

En abril de 2024 fue nombrado consejero delegado adjunto de Gucci para relanzar la marca y, en octubre de 2024, fue designado consejero delegado (CEO) con la misión de devolverla a una posición de liderazgo en un contexto de caída de ventas.

Antes de su etapa en Gucci, Cantino trabajó durante cinco años como responsable de Imagen y Comunicación en Louis Vuitton y desarrolló una carrera de 20 años dentro del Grupo Prada.

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