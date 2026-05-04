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Anne Hathaway
Anne Hathaway

El arte y la elegancia de Anne Hathaway destacan en la Met Gala 2026

La inspiración de su vestuario surgió del célebre poema Oda a una urna griega, del poeta romántico John Keats

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    El arte y la elegancia de Anne Hathaway destacan en la Met Gala 2026
    En el vestido destacan delicadas palomas, motivos florales y la figura de una diosa de la paz que se extendía a lo largo de la cola del vestido, reforzando la narrativa de armonía y belleza atemporal. (FUENTE EXTERNA)

    La alfombra del Met Gala 2026 volvió a convertirse en el gran escaparate de la moda global, y una de sus figuras más esperadas no defraudó. Anne Hathaway, quien ya suma nueve asistencias al evento, reafirmó su estatus de ícono de estilo con una propuesta que combinó elegancia clásica y sensibilidad artística.

    La actriz llegó tras una intensa agenda promocional por sus más recientes proyectos cinematográficos, El diablo viste de Prada 2 y Madre María, pero hizo una pausa estratégica para desfilar por las emblemáticas escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con un diseño que acaparó miradas.

    Para la ocasión, Hathaway apostó por una creación exclusiva de Michael Kors, concebida en colaboración con el artista estadounidense Peter McGough. La pieza respondió con precisión al código de vestimenta de la noche, "La moda es arte", elevando el concepto más allá de lo estético hacia una narrativa visual.

    El vestido, elaborado en seda Mikado negra, presentaba una silueta sin tirantes, escote pronunciado y abertura lateral, elementos que aportaban dramatismo sin perder sobriedad. Sin embargo, el verdadero protagonismo recaía en la intervención pictórica de McGough, quien transformó la prenda en un lienzo vivo.

    Concepto del diseño

    La inspiración surgió del célebre poema Oda a una urna griega, del poeta romántico John Keats. A partir de este referente, el artista plasmó escenas en blanco y negro que evocaban las antiguas urnas clásicas, en un guiño directo a las piezas que forman parte de la colección del museo anfitrión.

    Entre los detalles, destacaban delicadas palomas, motivos florales y la figura de una diosa de la paz que se extendía a lo largo de la cola del vestido, reforzando la narrativa de armonía y belleza atemporal. El resultado fue una fusión precisa entre literatura, arte y alta costura.

    Con esta aparición, Hathaway cumplió con las expectativas y ofreció una de las interpretaciones más fieles y sofisticadas del tema de la noche, recordando que, cuando la moda dialoga con el arte, el resultado trasciende la pasarela.

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