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Fashion Freak Fest
Fashion Freak Fest

Fashion Freak Fest presenta "Maison Caribe"

Serán los días 3 y 4 de julio en el Hotel Embassy Suites by Hilton

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    Fashion Freak Fest presenta "Maison Caribe"
    Inspirado en la idea de una maison, como casa creativa y espacio de expresión, este concepto celebra el Caribe como epicentro de estilo, donde la tradición, el arte y la innovación convergen para dar vida a una narrativa estética auténtica y vanguardista. (FUENTE EXTERNA)

    Fashion Freak Fest  anuncia su nueva edición con un video teaser  bajo el concepto "Maison Caribe", una propuesta creativa que redefine la moda desde una perspectiva caribeña contemporánea, fusionando identidad, sofisticación y cultura en una experiencia única.

    El evento se realizará los dias viernes 3 y sábado 4 de julio en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

    Inspirado en la idea de una maison, como casa creativa y espacio de expresión, este concepto celebra el Caribe como epicentro de estilo, donde la tradición, el arte y la innovación convergen para dar vida a una narrativa estética auténtica y vanguardista.

    El caribe no es un destino, es una identidad que se viste, así "Maison Caribe" y su lema "Wear the Island" marca un nuevo capítulo en la evolución del evento, consolidándolo como una plataforma que impulsa la creatividad local y proyecta el talento hacia audiencias internacionales.

    Esta visión busca no solo destacar la estética, sino también promover una identidad fuerte, diversa y en constante transformación.

    Experiencias

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    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    Fashion Freak Fest es un evento que reúne moda, belleza y estilo de vida en un mismo espacio. Durante el festival hay desfiles de destacados diseñadores nacionales e internacionales:

    • Un market de experiencias con marcas
    • Activaciones
    • Venta de productos y  fertas
    • Habrá conferencias con reconocidos expositores
     
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