Lady Gaga viste talento dominicano en "Runway", la canción oficial de "El diablo viste a la moda 2"

Lady Gaga y la rapera Doechii llevan un look gemelo en rojo de Luar en videoclip de "Runway". ( FUENTE EXTERNA )

Lady Gaga reafirma su estrecha relación con el diseño latino en el videoclip de Runway, tema oficial de la película El diablo viste a la moda 2.

La artista aparece junto a la rapera Doechii luciendo un impactante look gemelo en rojo intenso: un diseño de Luar, la firma del dominicano Raúl López, figura clave en la escena neoyorquina contemporánea.

La pieza, de líneas audaces y dramatismo controlado, también contó con la participación del chileno Diego Cajas, evidenciando una colaboración latina que aporta profundidad técnica y narrativa al conjunto.

No es la primera vez que Gaga apuesta por Luar. En febrero pasado, durante el Super Bowl, la cantante llevó un vestido azul celeste con plisados al bies de la misma casa, consolidando una alianza estética basada en la vanguardia y la sofisticación estructural que caracteriza el trabajo de López.

Moda, narrativa y actualidad

El contexto de Runway resulta esencial para comprender su propuesta visual.

La secuela de El diablo viste a la moda sitúa a Miranda Priestly (interpretada por Meryl Streep) frente al declive de las revistas impresas, en un mundo dominado por la inmediatez digital.

En este sentido, la canción funciona como un puente entre la elegancia clásica del papel satinado y la urgencia vertiginosa de la cultura contemporánea.

"Trabajar con Doechii fue una revelación", comentó Lady Gaga durante la premiere en Nueva York de la película. "Es una artista brillante que entiende que la moda no es solo lo que vistes, sino cómo te mueves a través del caos del mundo".

El estilismo

El videoclip se presenta como un auténtico festín visual para los entusiastas de la moda. Gaga deslumbra con un conjunto de látex rojo, complementado por los icónicos tacones Opera de Thom Solo, con puntas en forma de tridente: un guiño directo al universo simbólico de la película.

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