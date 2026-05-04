Margot Robbie viste de alta costura en su máxima expresión, en la Met Gala 2026

Las grandes figuras del arte, el entretenimiento y del ámbito social han hecho de la alfombra roja de la Met Gala 2026 un espacio para deleitarse. Especialmente con propuestas como las de Margot Robbie, quien hizo un esperado regreso con un look que combinó lujo artesanal y dramatismo.

La actriz australiana apostó por un vestido palabra de honor en lamé dorado, cuya silueta se extendía en una cola en cascada decorada con delicados pétalos de flores.

La pieza, de alta costura, captó la atención por su estética, ¡maña fuera! porque el nivel de detalle detrás de su confección, requirió 761 horas de trabajo y cerca de 1,100 piezas de bordado en los talleres de Chanel.

Más allá del impacto visual, la aparición de Robbie marcó un momento clave para la firma, al formar parte del debut creativo de Matthieu Blazy al frente de la casa francesa en este evento, uno de los más influyentes del calendario de la moda.

Ella al igual que otras tantas celebridades son parte de esta velada en la que los invitados, rodeados de obras de arte históricas y antigüedades, disfrutarán de una cena de alto copete y varias actuaciones en un ambiente privado

Evolución estilística

Con este regreso, Robbie confirma su vínculo con la Gala del Met, evento en el que ha construido una evolución estilística coherente y memorable:

2014 : Debutó en la gala con la exposición Charles James: Beyond Fashion , luciendo un vestido transparente y profusamente adornado de Prada .

: Debutó en la gala con la exposición , luciendo un vestido transparente y profusamente adornado de . 2016 : Para Manus x Machina : Fashion in an Age of Technology, optó por un enfoque minimalista con un vestido blanco sin tirantes de Calvin Klein , con aberturas en la cintura.

: Para : Fashion in an Age of Technology, optó por un enfoque minimalista con un vestido blanco sin tirantes de , con aberturas en la cintura. 2023: En Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, llevó un diseño de Chanel adornado con cadenas, inspirado en la colección de alta costura primavera 1993 de Karl Lagerfeld.