Miguel Genao: "La moda dominicana debe ser vista como arte, no como una indumentaria cualquiera"

La firma dominicana Miguel Genao marcó un antes y un después al presentar su colección Chapter II en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, convirtiéndose en la primera marca local en realizar un desfile individual en este emblemático espacio.

Esta nueva entrega continúa la historia iniciada con Chapter I, explorando los orígenes de la marca y su estética, donde conviven la rebeldía punk, la identidad caribeña y un fuerte énfasis en la artesanía.

Chapter II se plantea como una evolución natural, una mirada al pasado que se reinterpreta desde el presente.

En su atelier, conversamos con Miguel Genao y Frank Pérez, las mentes creativas detrás de la firma, sobre el proceso que dio forma a la colección, los retos de llevarla a escena y la visión que impulsa esta trilogía.

—Tras Chapter I, ¿qué inquietudes creativas o narrativas quedaron abiertas que los llevó a desarrollar este segundo capítulo?

Miguel: Este segundo capítulo lo desarrollamos porque Chapter I y Chapter II forman parte de una trilogía de colecciones.

Queremos plasmar emociones y sentimientos, traer el pasado de Miguel Genao al presente y unirlo con el ADN que hemos ido construyendo. Buscamos mostrar la pasión por el Caribe, por República Dominicana, llevándola a la actualidad con elementos del pasado.

—¿Desde el inicio concibieron Chapter como una trilogía?

Sí, surgió de manera espontánea dentro del equipo creativo. La idea es contar una historia a través de tres colecciones, como si fuera una película.

—Hablemos de lo que se vio sobre la pasarela...

Frank: Se vio mucho talento, creatividad y esfuerzo. Demostramos que en el país hay capacidad para hacer cosas grandes. Fue una puesta en escena que elevó el estándar y motivó a otros a arriesgarse más en la moda.

Miguel: Es la colección más grande que hemos hecho en todo lo que tenemos de carrera: 76 looks entre masculino y femenino. Incluimos mucha artesanía, piezas hechas a mano y un "total look". En esta ocasión no solo hicimos la ropa, sino también los accesorios como carteras, gorros, zapatos, joyería y más.

—¿Dirían que es la colección más ambiciosa hasta ahora?

Sí, pero creemos que Chapter III será aún más ambiciosa. Sentimos que será la más fuerte de todas. Pero definitivamente esta colección me devolvió la confianza en mi trabajo, en no flaquear, por más cosas malas que estén pasando, siempre mantenerme fiel a mí.

—¿Qué significa personalmente para ustedes presentar esta colección en el Teatro Nacional?

Frank: Significa muchísimo, porque es uno de los espacios más importantes del arte en el Caribe. Cuando Miguel dijo que quería presentar la colección allá le dije: "Estás muy loco" (risas).

Miguel: No me lo creo todavía, porque internamente sabemos todo lo que tuvimos que batallar para llegar ahí y poner sobre la mesa el tema de que la moda está siendo vista como arte. Ya puedo decir que me siento realizado como artista. Dimos unos pasos agigantados para una generación que viene que sabe que se puede atrever.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/piezas-de-miguel-genao-0d6b0792.png Piezas de la colección Chapter II de Miguel Genao. (FUENTE EXTERNA)

—¿Qué desafíos conllevó presentar esta colección en el Teatro?

Miguel: Principalmente el presupuesto y el respeto al espacio: por tratarse del Teatro Nacional, así fuera un look que saliera, había que respetarlo de piso a techo. Conseguir apoyo fue muy difícil. Muchas puertas se cerraron, pero eso nos dio más energía para seguir adelante hasta lograrlo.

—En esta colección apuestan por materiales poco convencionales en el contexto dominicano. ¿Qué retos técnicos o de producción enfrentaron al trabajar con ellos?

Miguel: En el país hay una escasez de materiales y materia prima grandísima. Siempre ese es el reto: cómo con lo poco que tenemos aquí podemos hacer grandes cosas. Y creo que ahí está el truco de ser un buen diseñador, la magia de convertir lo poco en algo brillante.

—Hablan de "dark tropical" como lenguaje visual. ¿Cómo equilibran esa oscuridad con la identidad caribeña?

Miguel: En mis inicios como diseñador estaba en mi época de adolescente punk, gótico, que creo que mucha gente pasó por esa etapa (risas). Mis primeros desfiles fueron con esa estética, porque era con lo que me sentía cómodo diseñando. Pero en un viaje a Argentina me di cuenta de que duré muchos años desaprovechando la belleza del Caribe.

Cuando regresé a República Dominicana, traté de hacer una dualidad entre lo que me gustaba y exaltar mi país, entonces ahí entre esa mezcla entre lo dark en los accesorios y la pedrería, pero con los colores tropicales y los materiales de la cultura dominicana.

—El concepto de "Artesanía pura" tiene mucho peso en la colección. ¿Cómo ves la valoración de lo hecho a mano frente al avance de la producción acelerada?

Miguel: Ambas tienen su público, pero el que sabe, lo valora y lo entiende. No es lo mismo una pieza fabricada en masa, que una hecha en atelier.

Frank: Lo hecho a mano tiene un valor único. Cuando ves una pieza de cerca, notas las horas de trabajo que hay en esa pieza. No se puede replicar en producción masiva.

—¿Qué debe entender el público al ver o comprar esta colección?

Frank: queremos que se sigan identificando con el diseño local, que vean que lo que se produce aquí tiene la calidad de prendas hechas en otras partes del mundo: piezas bien hechas, con mano de obra bien trabajada.

Miguel: El punto es que valoren el trabajo que se está haciendo aquí, de un gremio bueno. Aquí hay buena moda, lo que necesitamos es apoyo y que la moda sea vista como arte, no como una indumentaria cualquiera.

—¿Qué pueden adelantarnos sobre Chapter III?

Miguel: Será el cierre de la trilogía, una colección muy ambiciosa que respeta el ADN de la marca, pero con una visión diferente. Será arriesgada y dejará una huella importante.

—¿Tienen una fecha estimada para presentarla?

Miguel: No aún. Nos manejamos de forma discreta, pero pronto habrá noticias.

Te puede interesar Miguel Genao apuesta por la alta costura caribeña con "Chapter II"