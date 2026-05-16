Así con las faldas protagonistas de la temporada: con volumen, estampados y nuevas siluetas

Los bajos irregulares se convierten en un detalle clave para las faldas de esta temporada 2026. ( ERAX )

Lunares, tipo pareo, cuadros vichy, de aire lencero... Todo vale esta temporada para escoger una falda siempre y cuando se tenga en cuenta que será la protagonista del estilismo.

Grandes pasarelas y firmas de moda rápida presentan propuestas completamente heterogéneas para acertar en esta temporada.

El regreso del estampado de lunares: tradición y modernidad

El estampado de lunares, históricamente vinculado tanto al imaginario flamenco como a la estética retro, se consolida como uno de los grandes protagonistas. Esta temporada, se reinventa con una lectura más depurada, donde predominan las combinaciones en blanco y negro y versiones más minimalistas.

Lejos de su carácter folclórico, los lunares adoptan una dimensión más arquitectónica, con patrones más pequeños o distribuciones irregulares que aportan dinamismo a la prenda. Su presencia en faldas evasé o midi confirma su versatilidad, adaptándose tanto a propuestas sofisticadas como a estilismos más relajados.

Es un estampado que nunca abandona las tendencias, en especial en los meses de primavera y verano, y esta temporada pasa a ser un protagonista absoluto en estilismos completos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/550201900871-e9d479ac.jpg Estampados como el Vichy copan las propuestas. (KIABI)

Así lo confirma la firma Kiabi, con propuestas de faldas de este estampado que, en colores como el azul, rojo o mostaza proponen faldas en clave midi.

Aparece en pasarela y también en redes sociales conjuntado con prendas blancas, en especial de inspiración bohemia y corte romántico, una propuesta apta para combatir el calor y acertar en registros del día a día pero también en otros más refinados.

Rayas y volantes

Las rayas emergen como uno de los estampados más relevantes, especialmente vinculadas a una estética que evoca romanticismo y nostalgia. Las denominadas faldas "poeta", de corte fluido y largo, incorporan este patrón en tonos neutros, reforzando una silueta que prioriza el movimiento y la ligereza.

Las firmas apuestan por este recurso para construir piezas que oscilan entre lo clásico y lo contemporáneo, consolidando las rayas como una alternativa al estampado floral tradicional.

Si hay una tendencia que define la temporada, es el regreso de los volantes. Asociados históricamente al verano, reaparecen con una renovada sofisticación, integrados en diseños asimétricos y estructuras más complejas que recuerdan a las tendencias vistas en los años dos mil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/anderson20s2620010-ae8a7480.jpg Colección de Frederick Anderson para la temporada primavera-verano 2026. (FUENTE EXTERNA)

Casas como Alaïa o Proenza Schouler han explorado esta silueta en materiales ligeros como la gasa o el algodón, apostando por construcciones en cascada que aportan volumen sin perder fluidez, como también lo hacen las propuestas de diseñadores españoles como Celia B, conocida por sus piezas coloridas de estampados trabajados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/550201900874-14b4be66.jpg Largas y voluminosas, son la opción perfecta para el verano. (CELIA B)

Blanco absoluto: la falda como lienzo esencial

Entre todas las tendencias, la falda blanca se consolida como una de las piezas clave de la temporada. Su carácter atemporal la convierte en un elemento recurrente en las colecciones, especialmente en versiones de volantes o tejidos ligeros.

Firmas como Zimmermann han explorado sus posibilidades, proponiendo combinaciones que oscilan entre el `total look´ y el contraste con prendas más estructuradas, una máxima que también sigue Charo Ruiz con sus faldas de aire bohemio y sello ´hecho en Ibiza´.

La falda blanca no solo responde a una cuestión estética, sino también a una búsqueda de simplicidad en el vestir, donde la pureza del color permite múltiples lecturas.

El volumen adquiere protagonismo a través de la falda globo, una silueta que recupera formas escultóricas y las adapta a la sensibilidad contemporánea. Esta tendencia, presente en múltiples pasarelas, se caracteriza por su estructura redondeada y su capacidad para generar movimiento.

Lejos de ser una propuesta puntual, la falda globo se integra en una narrativa más amplia donde el volumen se convierte en un recurso clave. Firmas internacionales han reinterpretado esta silueta en versiones tanto minimalistas como más elaboradas, consolidándola como una de las apuestas más destacadas del año.

Más allá de los estampados y el volumen, la construcción se posiciona como uno de los elementos diferenciales de la temporada. Las faldas asimétricas, con largos irregulares y cortes dinámicos, aportan una nueva dimensión a la prenda.

Casas como Bottega Veneta o Loewe han incorporado esta tendencia en sus colecciones, explorando la relación entre estructura y movimiento. Este enfoque convierte la falda en un objeto de diseño, donde cada detalle responde a una intención estética.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/loewe20s2620013-c864e77b.jpg Falda asimétrica de Loewe. (LOEWE)

Un apartado en el que los diseños de cortes originales marcan tendencia, de la misma forma que lo hacen las virales faldas originales de Mod Wave, con varias cinturillas superpuestas en una estructura que acapara el discurso estilístico.

El conjunto de tendencias revela una dualidad clara. Por un lado, la falda se asocia a una estética bohemia, marcada por tejidos ligeros, volantes y movimiento. Por otro, adopta una dimensión más estructural, donde el volumen y la construcción adquieren protagonismo.

Las tendencias de 2026 evidencian que la falda se aleja de cualquier rigidez estilística. La variedad de propuestas —desde los lunares hasta las rayas, pasando por los volantes o el volumen— confirma su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y sensibilidades.