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Hijo de fundador de Mango
Hijo de fundador de Mango

El hijo del fundador de Mango sale en libertad tras pagar fianza de un millón de euros

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic acordó retirar el pasaporte al detenido, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia

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    El hijo del fundador de Mango sale en libertad tras pagar fianza de un millón de euros
    Jonathan Andic salió este martes en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros. (FUENTE EXTERNA)

    El hijo del fundador del gigante textil Mango, Jonathan Andic, salió este martes en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le impuso la jueza que lo investiga por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, en diciembre de 2024.

    La jueza de Matorell (Barcelona, noreste de España) impuso una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic horas antes, a quien la policía detuvo esta mañana en su domicilio.

    Tal y como solicitaba la Fiscalía, la jueza que investiga la muerte de Isak Andic acordó asimismo retirar el pasaporte al detenido, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

    Defienden su inocencia

    • La familia de Isak Andic defendió la inocencia de su hijo y se mostró "absolutamente" convencida de que "ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra él.

    En un breve comunicado remitido a los medios, portavoces autorizados de la familia Andic pidieron respeto al principio de presunción de inocencia de Jonathan

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