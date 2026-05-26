Jonathan Andic deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado en una "carta abierta" que deja temporalmente sus cargos en la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia. ( EFE/ LLYC )

Jonathan Andic, hijo del fundador del gigante textil Mango, anunció este martes que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia, tras ser acusado de la muerte de su padre.

En la misiva, remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia, Jonathan Andic argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

Andic fue detenido la semana pasada, y puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros, por su presunta relación con el homicidio de su padre, Isak Andic, quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales.

Tras la reapertura, la policía catalana, que lleva el caso, dio un nuevo impulso y centró sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, los agentes buscan indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango, un gigante textil español con más de 2,900 puntos de venta en más de 120 mercados en todo el mundo. En 2025 tuvo unos ingresos de 3,767 millones de euros.

Una acusación "injusta" y apoyo familiar

En la misiva, Jonathan Andic mantiene que la acusación de homicidio es "injusta e infundada" y denuncia que se haya construido un relato con una visión "descontextualizada y tergiversada" de lo sucedido, aunque se muestra convencido de que se demostrará su inocencia.

En ese sentido, asegura que siempre ha querido "profundamente" a los suyos y, "de una manera muy especial", a su padre.

"Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos", subraya el primogénito del fundador de Mango, tras insistir en que esas situaciones fueron superadas "con gran esfuerzo, generosidad y ayuda".

Andic también recuerda en la carta que cuenta con el "apoyo" de su familia y de su entorno, por lo que asume esta situación con "la tranquilidad" y la "convicción" de que los hechos demostrarán "de forma clara" su inocencia, y que "la verdad acabará imponiéndose".

Y apoyo de la cúpula de Mango

Por su parte, el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha trasladado a Andic su "máximo respeto, comprensión y apoyo" en un comunicado remitido a toda la plantilla que suscriben "de forma unánime" los miembros del consejo de administración de la compañía, según una nota de prensa enviada a los medios.

"Asimismo, expresan su plena convicción de que el proceso judicial se resolverá favorablemente y confían en que así sea a la mayor brevedad", añade la nota de Mango, que subraya que la firma está "en el mejor momento" de su historia y cuenta con el "pleno apoyo y visión a largo plazo" de sus accionistas.