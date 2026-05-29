Del campo a la pasarela: las selecciones vestirán de marcas de lujo en el Mundial de Fútbol 2026

Las selecciones que participarán en el Mundial de 2026 apostarán por firmas de lujo para sus apariciones oficiales, convirtiendo la moda en parte de la identidad de cada equipo fuera de la cancha. ( EFE )

Las selecciones que participarán en el Mundial de Fútbol 2026 no solo competirán dentro del terreno de juego. También lo harán en estilo. Marcas como Loewe, Hugo Boss, Giorgio Armani y Dunhill vestirán a los futbolistas durante sus viajes, actos oficiales y apariciones públicas en Canadá, México y Estados Unidos.

Chaquetas valoradas en 2,200 euros, zapatos de hasta 950 euros y trajes confeccionados con fibras naturales forman parte de una tendencia en la que la imagen fuera del campo es casi tan importante como el rendimiento deportivo.

La mayoría de estas alianzas entre firmas de lujo y federaciones no son casualidad. Loewe, fundada en Madrid en 1846, presentó esta semana un acuerdo para confeccionar el uniforme de calle de las selecciones masculina y femenina de España durante los próximos cuatro años, comenzando con el Mundial de 2026.

Lo más económico de la colección española son un polo y dos camisetas de algodón, cada una valorada en 480 euros. La pieza más costosa es la chaqueta de lana del traje formal, cuyo precio asciende a 2,200 euros.

La propuesta combina sastrería y prendas casuales, además de calzado, con predominio de fibras naturales como algodón y lana, así como colores neutros y primarios, ideales para los días de viaje y las actividades oficiales.

Brasil apostará nuevamente por el diseñador Ricardo Almeida, compatriota de la "Canarinha"."Un símbolo de identidad. El orgullo de vestir a la selección brasileña, una vez más, se revela en cada detalle", expresó el diseñador en sus redes sociales. Será la tercera ocasión consecutiva en la que Almeida viste a los jugadores brasileños. Los trajes del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, sin embargo, tendrán un estilo más sobrio.

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Uruguay contará con los diseños de la uruguaya Gabriela Hearst, quien creció en un rancho familiar en Paysandú antes de convertirse en directora creativa de Chloé. Los trajes estarán confeccionados con lana merino de producción nacional, uno de los principales productos de exportación del país sudamericano.

"Es una gran oportunidad para demostrar que los valores uruguayos de calidad, autenticidad e integridad merecen ser exportados al mundo", afirmó la diseñadora.

Marcas europeas

Portugal seguirá vistiendo la marca Sacoor Brothers, firma portuguesa cuyo lema es "elegancia atemporal y lujo". La empresa mantiene un acuerdo con la selección desde 2018 y lo extenderá, al menos, hasta 2030. La marca también confeccionó los trajes del Barcelona durante tres temporadas.

En Francia, cuna de la alta costura, la selección mantiene desde 2013 una colaboración con la casa de sastrería Smalto, fundada en París en 1962. La firma se encarga de elaborar los trajes a medida utilizados por los jugadores en actos oficiales, desplazamientos y ceremonias institucionales.

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Italia, por su parte, mantiene su alianza con Giorgio Armani. Aunque la "Azzurra" no estará presente en el Mundial por tercera edición consecutiva, Armani continúa diseñando la ropa institucional de la selección y también vestirá a la delegación olímpica y paralímpica para los Juegos de Milán-Cortina 2026.

Otras firmas nacionales que vestirán a sus selecciones serán Calderoni, en México; Forbes Bespoke Suits, en Escocia; y Marks & Spencer, en Inglaterra.

En otros casos, las federaciones optaron por diseñadores extranjeros. Estados Unidos vestirá trajes de la firma alemana Hugo Boss. La colección incluirá prendas formales y casuales para actos oficiales y desplazamientos.

"Boss entiende la responsabilidad que implica vestir a una selección nacional fuera del campo, así como honrar todo lo que representa el escudo. Para los jugadores, el escudo representa perseverancia, dedicación y la búsqueda constante de la excelencia", aseguró James Foster, vicepresidente senior de Marketing Global de Hugo Boss.

En Japón, la marca británica Dunhill será la encargada de vestir a los "samuráis azules". Las prendas tendrán precios que van desde los 30,800 yenes (unos 167 euros) por un pañuelo de bolsillo hasta los 435,600 yenes (2,356 euros) por una chaqueta.

"Esta campaña encarna el compromiso con la artesanía y los valores de calma y convicción que sustentan tanto a Dunhill como al equipo nacional japonés", explicó la compañía.

Fifa no se queda atrás

Incluso la FIFA vestirá lujo gracias a una colaboración con la firma italiana Boggi Milano, vigente para el Mundial masculino de 2026 y el femenino de 2027.

Además, las once selecciones patrocinadas por Puma lucirán fuera del estadio una colección creada junto al diseñador estadounidense Salehe Bembury. Marruecos, Portugal, Ghana, Paraguay, Senegal, Costa de Marfil, República Checa, Suiza, Nueva Zelanda, Austria y Egipto apostarán por una estética más urbana y atrevida, alejándose del clásico traje formal.