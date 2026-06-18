38 piezas excepcionales de Paco Rabanne saldrán a subasta en París en julio

La casa de subastas Audap & Associés pondrá a la venta en París el próximo 7 de julio 38 piezas muy poco conocidas del diseñador Paco Rabanne que habían permanecido guardadas por los talleres Raoul Lalet durante sesenta años, valoradas en hasta 5,000 euros.

Fueron realizadas entre 1967 y 1969 y entre ellas hay chaquetas, abrigos, complementos y prototipos de este innovador diseñador que revolucionó los códigos de la moda en los años 60, al introducir materiales inéditos como el aluminio, el plástico o el papel.

"Para llevar a cabo estas investigaciones, el diseñador cuenta con una red de industriales, técnicos y artesanos capaces de afrontar los retos que plantean estos nuevos materiales. Entre ellos figuró la firma Lalet, fundada en Limoges en 1904", detalló en un comunicado el Hôtel Drouot, que será la sede de la subasta en París.

Los artesanos de Lalet, inicialmente especializados en la fabricación de varillas para calzado, fueron desarrollando una reconocida experiencia en el trabajo del cuero y perfeccionaron procesos de remachado que permitían ensamblar cientos de elementos geométricos de cuero y dotarlos de flexibilidad y resistencia.

"La colaboración entre Paco Rabanne y los talleres Lalet, probablemente iniciada gracias a la mediación de Pierre Cardin, daría lugar a algunas de las creaciones más emblemáticas del diseñador. Esta subasta reúne varias piezas excepcionales, procedentes directamente de dichos talleres, que dan testimonio de esta colaboración decisiva", precisa el comunicado.

Entre las piezas más destacadas se encuentran dos chaquetas del modelo 'Perú', compuestas por piezas octogonales de cuero naranja, rosa y verde fluorescente unidas mediante ganchos metálicos.

Son auténticos ejemplos del estilo de Paco Rabanne (1934-2023), destacaron las fuentes, y su valor estimado oscila entre los 3,000 y los 5,000 euros.

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Español de nacimiento, el nombre real de Paco Rabanne era Francisco Rabaneda Cuervo. Empezó creando accesorios para grandes firmas y saltó a la fama en los años 60 con sus diseños futuristas.

También desarrolló perfumes, trabajó para cine y teatro y se retiró de la alta costura en 1999. Paco Rabanne murió en 2023 en la Bretaña francesa.

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