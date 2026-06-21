Del amarillo mantequilla al azul eléctrico: los colores del verano

El amarillo y el azul son de los grandes protagonistas para esta temporada. ( FUENTE EXTERNA )

Amarillos suaves, rojos vibrantes, azules en múltiples registros o verdes saturados conviven con blancos cremosos y beiges sofisticados en una estación marcada por el contraste y, sobre todo, la combinación sin miedo de tonos intensos.

El amarillo mantequilla y la dulzura de lo cotidiano

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Entre los tonos que siguen destacando con fuerza destaca el amarillo mantequilla, una tonalidad suave que se consolida como puerta de entrada al color en la temporada estival. Su presencia se extiende en vestidos ligeros, camisas fluidas y prendas de punto fino, donde se impone una estética serena y luminosa.

En las pasarelas, este tono ha sido interpretado por firmas como Tory Burch o Lanvin, que lo incorporan en siluetas relajadas y propuestas de aire ligero.

Su capacidad para integrarse con blancos rotundos o beiges lo convierte en uno de los colores más versátiles de la temporada, especialmente en estilismos donde la intención es suavizar sin renunciar al protagonismo cromático.

Azules en expansión: del hielo al eléctrico

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El azul se reafirma como uno de los pilares del verano de 2026, aunque lo hace a través de múltiples registros.

En su versión más etérea, el azul hielo y los tonos empolvados transmiten una sensación de calma visual que ha sido explorada por casas como Dior, Louis Vuitton o Prada, con propuestas que apuestan por la pureza de líneas y la fluidez de los tejidos.

En paralelo, el azul eléctrico irrumpe como elemento de impacto, asociado a composiciones más gráficas. Firmas como Loewe o Victoria Beckham han trabajado este registro desde la contundencia visual, mientras que Bottega Veneta lo traduce a piezas de carácter escultórico.

Esta dualidad entre serenidad e intensidad refuerza la idea de una temporada sin un único relato cromático dominante.

El rojo intenso como afirmación estética

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El rojo en su versión más saturada, especialmente el llamado rojo tomate, se consolida como uno de los colores más visibles del verano. Su fuerza reside en su capacidad para estructurar estilismos completos o para funcionar como punto focal dentro de combinaciones más neutras.

En Chanel, el rojo aparece en conjuntos de inspiración clásica reinterpretados desde la textura y el volumen. Dior lo utiliza en vestidos de caída precisa que enfatizan la verticalidad, mientras que Loewe lo integra en combinaciones con beiges y tonos crema.

Brandon Maxwell refuerza su dimensión escénica mediante siluetas depuradas, donde el color se convierte en protagonista absoluto.

Verdes entre lo natural y lo saturado El verde adquiere un papel central en la paleta de 2026, con dos direcciones principales.

Por un lado, los verdes intensos, cercanos al esmeralda o al tono lima, que evocan una naturaleza amplificada y casi artificial en su intensidad. Por otro, el verde menta, más suave y luminoso, que aporta una lectura más ligera.

Prada ha trabajado el verde lima en prendas de gran impacto visual, mientras que Balenciaga lo incorpora en composiciones de contraste. Valentino explora su dimensión más elegante en vestidos fluidos.

En el caso del verde menta, Chanel y Dior lo integran en piezas de líneas depuradas, mientras que Mugler y Balmain lo utilizan en prendas con volumen o acabados técnicos. Esta diversidad confirma la versatilidad del verde como uno de los grandes ejes de la temporada.

Rosa en dos registros: del empolvado al fucsia

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El rosa reaparece como uno de los tonos más relevantes del verano, dividido entre una versión suave, de carácter romántico, y otra más intensa, cercana al fucsia. Esta dualidad permite lecturas muy distintas dentro de una misma tendencia cromática.

Chanel y Louis Vuitton apuestan por el rosa empolvado en vestidos y conjuntos de silueta fluida, mientras que Miu Miu lo introduce en accesorios y prendas de punto. En el extremo opuesto, Chloé y Schiaparelli exploran el fucsia como herramienta de impacto visual, reforzando su dimensión más expresiva dentro de la paleta estival.

El retorno del violeta y la sofisticación del contraste

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El violeta se posiciona como uno de los tonos con mayor proyección dentro de las colecciones recientes. Su presencia se asocia a una estética más intensa, que dialoga con la idea de individualidad y expresión personal.

Balenciaga lo incorpora en prendas de carácter estructural, mientras que Prada lo utiliza como eje de combinaciones cromáticas más arriesgadas. Burberry lo traslada a conjuntos completos de aire contemporáneo, y Hermès lo introduce en accesorios que funcionan como acento visual.

Su versatilidad permite que se adapte tanto a propuestas sobrias como a estilismos de mayor impacto.

Neutros que sostienen la temporada

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Aunque el protagonismo recae en los colores intensos, los tonos neutros mantienen un papel fundamental como base del armario estival. El blanco cremoso, el "ecru", los beiges y los grises suaves actúan como punto de equilibrio frente a la intensidad cromática.

Dior y Saint Laurent recurren a estos tonos para construir siluetas depuradas, mientras que Celine los utiliza como base de propuestas minimalistas. Chanel los reinterpreta en tejidos ligeros, y Givenchy los integra en piezas con transparencias que aportan profundidad sin renunciar a la sobriedad.

El equilibrio entre neutralidad y expresión cromática refuerza la idea de una temporada donde el color no sustituye a la estructura, sino que la amplifica.

La fuerza del amarillo solar y los tonos cítricos

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Junto al amarillo mantequilla, emergen versiones más intensas como el amarillo solar o los tonos cítricos. Estas variantes aportan energía a la paleta y se integran en estilismos que buscan mayor impacto visual.

Tory Burch y Lanvin destacan en su uso, especialmente en vestidos largos y conjuntos de líneas sencillas. Prada lo incorpora en combinaciones arriesgadas con verdes o rosas, mientras que Fendi lo introduce en accesorios que funcionan como punto de contraste dentro de propuestas más neutras.

La lectura global de la temporada apunta a una conclusión clara: el verano de 2026 no se define por un único color, sino por la convivencia de múltiples registros. La lógica del contraste se impone como hilo conductor, permitiendo combinaciones inesperadas entre tonos fríos y cálidos, suaves e intensos, neutros y saturados.

Esta diversidad cromática se refleja en las propuestas de firmas como Loewe, Dior, Prada o Chanel, que exploran el color como herramienta narrativa. El resultado es una temporada abierta, donde la paleta funciona como campo de experimentación más que como norma cerrada.

El color, en este contexto, deja de ser un código estable para convertirse en un territorio de libertad creativa, capaz de transformar la forma en que se construyen las prendas y se entienden las combinaciones.

(Texto: María Muñoz Rivera)

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