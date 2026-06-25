El calzado masculino de 2027: entre el refinamiento urbano y lo deportivo

Las propuestas masculinas en calzado para la primavera-verano 2027 irán de la sobriedad y la distinción, a lo más rompedor, tal y como se ha constatado en la jornada del miércoles de la semana de la moda masculina de París.

El sello británico John Lobb ha dado a conocer en una galería de arte cercana al museo del Louvre su última colección.

En ella, es el mocasín López el que tiene gran protagonismo, declinándose en cuero liso y en ante; con aberturas en la parte delantera, entre la pala y el empeine; así como en la versión clásica: cerrado.

El López lleva el apellido del cliente que lo encargara a la casa británica en la década de los cincuenta del pasado siglo, el chileno Arturo López Willshaw. Un modelo que continúa produciéndose en Lobb y que será el gran referente en el verano de 2027.

Uno de los más icónicos de la casa, por sus formas elegantes y atemporales. Además, y pensado para atraer igualmente a un público más joven, a la generación Z, el López se sugiere también con una suela más gruesa que la habitual.

Al mismo tiempo, y en el histórico edificio de la Bolsa de la capital francesa, se ha dado a conocer la línea masculina de Christian Louboutin.

El gran nombre del calzado galo, famoso por su suela roja, ha desplegado la segunda colección del joven rapero y actor Jaden Smith, responsable de su línea masculina desde septiembre del pasado año.

Creada para diferentes generaciones, con calzado de vestir y deportivo, y donde el color y el diseño no convencional están muy presente, se acompaña de una generosa colección de bolsos y maletas de cuero.

En una puesta en escena que transportaba al visitante a un 'reino rojo' imaginario, junto a las huellas de culturas del pasado.

En conjunto, la presentación planteó una reflexión sobre la creatividad, la renovación y el ciclo eterno de creación humana, marcando una nueva etapa para la marca centrada en la libertad creativa y la exploración.

Por último, y en su sede parisina, la casa franco-brasileña Veja ha desvelado sus colecciones para las estaciones más cálidas del próximo año.

Con el nombre de Eclipse, en ella el calzado más casual será el gran protagonista, junto a modelos de sandalias abiertas e inspiradas en el universo del deporte.

Más

Aparte de la colaboración con Paraboot, Veja ha realizado de cara a la primavera-verano 2027 otras, con Kasina y Young Emperors, que también se mostraron.

Una jornada, la de este miércoles, en la que los nombres asociados al calzado han tenido en el marco de la semana de la moda masculina parisina un acusado protagonismo.

Te puede interesar Mary Jane: el zapato que siempre vuelve