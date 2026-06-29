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Semana de la Moda masculina de París
Semana de la Moda masculina de París

Cuando la sastrería depurada convive con la experimentación en París

En la semana se han desvelado desde el martes las novedades para la primavera-verano 2027

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    Cuando la sastrería depurada convive con la experimentación en París
    Los trajes bien construidos, las chaquetas envolventes y los pantalones amplios conviven con las propuestas de aire más experimental, como se está constatando en la semana de la moda hombre. (EFE)

    Los trajes bien construidos, las chaquetas envolventes y los pantalones amplios conviven con las propuestas de aire más experimental, como se está constatando en la semana de la moda hombre, que ha finalizado este domingo en la capital francesa. En ella, se han desvelado desde el martes las novedades para la primavera-verano 2027.

    La primera colección de Michael Rider para la línea masculina de Celine se ha mostrado este mediodía. Una firma con nombre de mujer y más de 80 años, que desde 2018 presenta igualmente creaciones para hombre.

    Diferentes épocas de la casa en la primera colección de Rider, con un espacio para el clasicismo, y también para la moda de estilo más sport.

    Gabardinas, punto, denim, camisetas y pantalones de diferentes estructuras, con el pitillo como una de las opciones.

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    Diseño de la firma Celine. (EFE)

    Del azul marino al camel, pasando por verdes, rojo, blanco y negro, entre otros, en cuanto a colores; muy en consonancia con el lujo más discreto que Celine desea transmitir.

    Por la tarde, la japonesa Sacai ha desvelado su última colección. Su creadora, Chitose Abe, está al frente de una firma un tanto confidencial, que algunos han llegado a comparar con Comme des Garçons, y que fue fundada en 1999.

    En su propuesta para la primavera-verano 2027, se ha impregnado un aire de la década de los 80 del pasado siglo, haciendo desfilar más de cuarenta looks.

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    Propuesta de Sacai. (EFE)

    Superposiciones, mezclas de prendas sin complejo, y experimentación. Porque ese es uno de las características de Sacai. Además, se ha mostrado un modelo de sandalia realizado en colaboración con Birkenstock.

    Cierre

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    Diseño de Agnes en la Semana de la moda masculina. (EFE)

    Por último, Agnès b., firma creada por Agnès Troublé a mediados de la década de los 70 del pasado siglo, en cuya dirección artística continúa, ha cerrado con su presentación esta semana de propuestas masculinas de la capital francesa.

    • Un broche muy oportuno, de lo más francés, y dirigido a un hombre que apuesta por propuestas funcionales y a la vez atemporales.
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