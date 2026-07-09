La joyería, la otra gran protagonista en París durante los desfiles de alta costura

Chaumet presenta su nueva colección de joyas durante la Semana de la Moda de Alta Costura de París. ( EFE )

En paralelo a los desfiles de alta costura, que finalizan este jueves y donde se están viendo las propuestas para el otoño-invierno 2026-27, los nombres más sobresalientes de la joyería exclusiva francesa e internacional están aprovechando estos días para presentar a clientes y prensa especializada sus novedades.

Platino, oro de diferentes colores, rubíes, zafiros, esmeralda y, por supuesto, diamantes, son los componentes de piezas que en la mayoría de los casos se han realizado en un único ejemplar y que pueden sobrepasar fácilmente el millón de euros.

Chanel, que desvela una de las creaciones más costosas, un anillo de oro y diamantes con un gran zafiro, cuyo precio va más allá de los seis millones de euros, ha dado a conocer la colección Signes et Symboles (Signos y símbolos). En ella, no faltan la camelia, la estrella, el sol y el león.

En la misma plaza Vendôme, la de las preciadas joyerías y el hotel Ritz parisiense, Chaumet ha mostrado 'A Journey Through Nature' (Un viaje por la naturaleza).

Además, propuestas inspiradas en la emperatriz Josefina, gran clienta de la casa, han guiado igualmente esa línea.

Boucheron, el primer joyero en instalarse en esta plaza, en 1893, y en concreto la responsable creativa de sus colecciones, Claire Choisne, ha apostado por los collares de impactante volumen, con luminosidad y piedras preciosas.

Realizados en cristal de cuarzo y rosa, entre otros materiales, y con el ser humano como referente, son cinco conjuntos de impacto.

"Desde nuestro centenario, que celebramos en 2024, son cinco los pilares a partir de los que ponemos en pie nuestras colecciones", cuenta a EFE Silvia Damiani, miembro de la tercera generación de una casa que despliega ahora Arte Maestra, que tiene las grandes obras de reconocidos pintores de la historia como referente.

Mikimoto, el rey de las perlas de cultivo, y cuyos orígenes se remontan a 1893, bautiza como L'Éclat (El brillo) su última gama: perlas acompañadas de diamantes, en collares y pendientes, entre su selecto surtido.

El mundo ecuestre en la joyería

En un museo, el de las Artes Decorativas, Hermès ha presentado su colección de alta joyería. Noventa piezas que se articulan en 14 temas y que tienen al mundo ecuestre como protagonista, principal fuente de inspiración de la casa. Su artífice es nuevamente Pierre Hardy.

En una de las salas de otro espacio expositivo, no lejos de la Ópera Garnier, Van Cleef & Arpels toma nuevamente como referencia el Egipto de la Antigüedad. Piezas inmóviles y desmontables y donde no faltan las célebres bailarinas.

Por último, Messika y su inspiración en Botsuana. Además de una completa colección dividida en tres temas, la reina es el Okavango Blue, collar único construido a partir de uno de los diamantes azules naturales más excepcionales descubiertos a día de hoy.

En líneas generales y en cuanto a tendencias, piezas en absoluto discretas, de aire 'vintage', con la naturaleza y milenarias culturas como referentes, son algunas de las más sobresalientes.

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