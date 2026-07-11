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Shein deberá retirar productos con el cocodrilo de Lacoste

El Tribunal Judicial de París concedió a Lacoste un anticipo de 110,000 euros por los daños reclamados

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    Shein deberá retirar productos con el cocodrilo de Lacoste
    La Justicia francesa ordenó a Shein retirar en la UE productos que reproducen el logotipo de Lacoste. (FUENTE EXTERNA)

    La Justicia francesa ordenó de forma provisional a la plataforma china de comercio electrónico Shein retirar de su catálogo en toda la Unión Europea (UE) prendas, joyas y accesorios que reproduzcan el logotipo del cocodrilo de la firma Lacoste, al apreciar indicios de falsificación y un riesgo evidente de confusión para los consumidores.

    El Tribunal Judicial de París también concedió a Lacoste un anticipo de 110,000 euros por los daños reclamados y ordenó a Shein publicar la resolución durante un mes en su página de inicio y en sus aplicaciones.

    La medida, adoptada antes de que se dicte sentencia sobre el fondo del litigio, busca evitar un mayor perjuicio mientras continúa el proceso.

    Presión regulatoria

    • La empresa Shein, uno de los principales exponentes de la moda ultrarrápida, afronta además una creciente presión regulatoria en Francia, donde el Gobierno impulsa sanciones económicas contra este modelo de negocio por su impacto ambiental
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