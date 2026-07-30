La vida de Giorgio Armani será una serie dirigida por Ferzan Ozpetek

El maestro de la moda Giorgio Armani murió a los 91 años. ( FUENTE EXTERNA )

La vida y obra del maestro de la moda Giorgio Armani, fallecido en 2025 a los 91 años, llegará a la televisión como una serie dirigida por el realizador italiano Ferzan Ozpetek, según confirmaron este jueves sus productores.

La firma Giorgio Armani ha aceptado poner a disposición de la serie trajes, vestidos, archivos, así como abrir al rodaje algunos de los lugares más icónicos de su vida, según se lee en un comunicado de la productora Lux Vide del Grupo Fremantle.

Producción

La producción, cuyo estreno aún no se ha especificado, recorrerá la historia del maestro de la moda y su legado artístico con el que "cambió el concepto de elegancia" y "la historia de la costura a nivel mundial".

La suya es, según la productora, "una historia de genialidad, trabajo y amor que permitió a Giorgio Armani crear un reino de estilo admirado en todo el mundo".

Ozpetek, autor de obras como 'Napoli velata' (2017) o 'Nuovo Olimpo' (2023), se pondrá detrás de la cámara para conferir a esta serie "todo su talento y sensibilidad".

Además, ha redactado el guión de la historia junto a Francesco Arlanch.

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