El 'vestido de la venganza' de la princesa Diana sale en 'tour' antes de su subasta final

Figura de cera de la difunta princesa Diana de Gran Bretaña luciendo el «vestido de la venganza» durante su presentación en el Museo Grévin de París. ( AFP/SÉBASTIEN DUPUY )

El famoso vestido negro de seda que la princesa Diana lució en junio de 1994 y que pasó a la historia como 'el vestido de la venganza' saldrá en 'tour' mundial a partir de la próxima semana antes de ser vendido en subasta en Nueva York en la casa Sotheby's.

A partir del próximo 18 de septiembre, el vestido será expuesto al público en el local londinense de Sotheby's, que luego lo trasladará a sus sucursales de Hong Kong y Ginebra, antes de su destino final en Manhattan, donde será vendido el 9 de diciembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/princess-diana-6ede93bb.jpg (ARCHIVO DE LA PRINCESA DIANA)

En este momento, se calcula que el precio de salida del icónico vestido diseñado por la modista griega Christina Stambolian tiene un precio de salida de entre 150,000 y 300,000 dólares.

La fama del vestido es tal que el pasado julio otra casa de subastas londinense, en este caso The Market, puso a la venta el coche Jaguar XJ40 Sovereign verde en el que Diana viajaba precisamente cuando salió del vehículo enfundada en el famoso vestido, y así fue oportunamente publicitado.

La historia detrás

Aquel 29 de junio de 1994, Diana llegó en ese Jaguar XJ40 Sovereign a una cena en Londres ataviada con un llamativo vestido negro de hombros descubiertos, que muchos interpretaron como un reproche público a Carlos por su confesión de adulterio en televisión con su gran amor -y ahora reina- Camila Parker-Bowles.

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